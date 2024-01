El invierno puede ser una época de inactividad en el mundo real, pero no lo es en el espacio criptográfico. Bonk (BONK) ha despertado entusiasmo en la comunidad de activos digitales debido a sus importantes aumentos de precios. El token meme saltó más del 300% el mes pasado.

Gráficp de 30D de BONK en Coinmarketcap

Sin embargo, la gran pregunta en la mente de muchos ahora es: ¿qué moneda es la siguiente y en qué token debería invertirse?

Entre los competidores ha surgido un proyecto: InQubeta (QUBE). Esta criptomoneda se encuentra en la intersección de la IA y la cadena de bloques y se encuentra entre los principales tokens criptográficos de IA del mercado en este momento.

En esta publicación, cubriremos el ascenso de Bonk y lo que posiciona a InQubeta para un crecimiento explosivo. Entremos directamente en ello.

InQubeta (QUBE): una criptomoneda IA prometedora

InQubeta (QUBE) ha estado prosperando en el mercado de las criptomonedas, específicamente en la ICO, superando el hito de recaudación de fondos de $7,2 millones de dólares. ¿Qué lo hace destacar?

Esta ICO se encuentra en la intersección de blockchain y criptomonedas. Si eres fanático de estas innovaciones, obtendrás lo mejor de ambos mundos. Además, gracias a esta fascinante convergencia, está en mejor posición para seguir subiendo, de ahí la masiva participación en preventa.

También promete resolver uno de los desafíos más críticos en el sector de la IA con la tecnología blockchain. En este sentido, se convertirá en la primera plataforma de crowdfunding para startups de IA a través de criptomonedas. Un hecho interesante al respecto es que InQubeta podría remodelar el panorama de recaudación de fondos de la industria de la IA, preparándola para su adopción.

A través de esta plataforma de financiación colectiva, las empresas emergentes pueden recaudar fondos generando oportunidades de inversión. Además, se representarán como NFT, se dividirán en bits y se ofrecerán a inversores, quienes, a su vez, recibirán participaciones en empresas emergentes de inteligencia artificial.

Dado su concepto, es probable que gane, particularmente ahora que el mercado entra en una fase alcista. La preventa se encuentra actualmente en su sexta etapa y un token cuesta sólo $0,01925 dólares. Según expertos y analistas, podría ser una de las principales criptomonedas nuevas en las que invertir, ya que se espera que aumente 50 veces después de su lanzamiento.

Bonk (BONK): el rally continúa

Bonk’s (BONK) ha experimentado repuntes astronómicos últimamente, disparándose un 500% en un mes. La última vez que se vio tal crecimiento fue para Pepe (PEPE) cuando subió tras su lanzamiento en el segundo trimestre del año.

La moneda meme solía ser la más grande en el ecosistema de Solana, pero después de su ascenso, ahora se ha convertido en una de las principales monedas alternativas en el mercado criptográfico en general. Además, Bonk superó a las principales monedas meme como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) y Pepe en el último trimestre de 2023.

La recuperación de Bonk estuvo influenciada por una combinación de varios factores. Comencemos con el repunte de Solana, que hizo subir su precio. Con el impulso en aumento, la cotización de Coinbase elevó aún más su precio, seguida de la impactante cotización de Binance.

Dado que su tracción no muestra signos de desaceleración, podría ser una de las mejores monedas para invertir si desea aprovechar su ola alcista.

Conclusión

Bonk ha consolidado su estatus como una de las monedas meme más importantes del invierno, luego de un repunte. Con más ventajas previstas, es una de las principales criptomonedas en las que apostar. Mientras tanto, InQubeta ha sido considerada la mejor criptomoneda para invertir después de su impresionante preventa y sus sólidos fundamentos. Para obtener toda la información sobre QUBE, puede visitar la preventa de InQubeta o unirse a las comunidades de InQubeta.