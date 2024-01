El reciente aumento de precios de Solana podría hacer que algunos inversores obtengan ganancias o roten ganancias hacia otras posiciones. El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, dice que hizo precisamente eso: vendió su SOL para comprar más Ethereum (ETH).

En medio de esta perspectiva, ¿podrían usarse algunas de las ganancias en el mercado para comprar un nuevo token como Memeinator (MMTR)?

El fundador de BitMEX predice que Ethereum alcanzará los $5.000 dólares

Copy link to section

El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, publicó en su cuenta de redes sociales X que vendió sus tenencias de Solana (SOL) y utilizó las ganancias para comprar más Ethereum (ETH).

El movimiento de Hayes se produce cuando Solana subió a máximos de $99 dólares el 22 de diciembre, superando a XRP y BNB en capitalización de mercado para ocupar el cuarto lugar. El interés abierto en la criptomoneda alcanzó los 1,25 mil millones. Durante las últimas semanas, Hayes ha publicado que SOL llegará a los $100 dólares. El precio del token ha ganado más del 70% en el último mes.

Pero si bien SOL ha superado con creces a ETH en 2023, la perspectiva del criptoempresario y personalidad de la industria es optimista sobre Ethereum.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Según el ex director ejecutivo de BitMEX, el segundo activo de criptomonedas más grande del mundo por capitalización de mercado podría aumentar hasta alcanzar los $5.000 dólares. En particular, ETH alcanzó un máximo histórico por encima de los $4.800 dólares durante el último mercado alcista.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Arthur Hayes es cripto largo

Copy link to section

Aparte de su perspectiva alcista sobre ETH, Hayes ha sostenido que las criptomonedas llegaron para quedarse y que tal vez no haya mejor momento para ser “criptomonedas largas”. También ha intervenido en el último debate sobre los ETF de Bitcoin: la cuestión de la creación en efectivo o en especie.

Según él, mientras que las creaciones y reembolsos “en especie” son “más simples y limpios para el fondo”, el efectivo ofrece más poder. Pero esto podría significar que “sólo se utilicen como contrapartes corredores y bolsas con conexiones políticas” en Estados Unidos, señala.

“Será interesante observar cómo cambia la microestructura del mercado, si es que cambia. ¿Se moverá el descubrimiento de precios del Este al Oeste? ¿Será el momento más importante para operar de lunes a viernes a las 4 p. m. EDT, cuando se cierra la ventana de creación/canje? postuló.

Sin embargo, Hayes cree que este escenario podría presentar una serie de oportunidades de arbitraje para los inversores que pueden aprovechar las bolsas de cifrado tanto con sede en EE.UU. como fuera de EE.UU.

¿Es este un buen momento para comprar Memeinator?

Copy link to section

Mientras el mercado prevé un repunte del mercado alcista, y es probable que Bitcoin, Ethereum y Solana exploten en valor, la comunidad de inversores también conoce el potencial de retornos asombrosos de gemas relativamente desconocidas.

Los analistas de mercado han señalado los tokens L2, la inteligencia artificial y los juegos como algunas de las grandes tendencias a observar. También está atrayendo gran atención el mundo de las monedas meme, particularmente después de las enormes actuaciones registradas por Bonk (BONK), con sede en Solana.

Memeinator (MMTR), una nueva moneda meme relacionada con la IA en preventa, se perfila como un potencial retador. Según el documento técnico, Memeinator ofrecerá una utilidad real a su comunidad. Incluye una plataforma de juegos, NFT y apuestas, características que distinguen al proyecto y de los tokens de memes débiles que no ofrecen más que especulaciones basadas en exageraciones.

Al superar estas monedas meme sin valor, Memeinator apunta a alcanzar mil millones de dólares en capitalización de mercado. Actualmente, sólo Bonk, Shiba Inu y Dogecoin son monedas meme con una capitalización de mercado de más de mil millones de dólares.

La preventa de Memeinator se acerca a los $2,4 millones de dólares

Copy link to section

La preventa de Memeinator fue inicialmente de 29 etapas, pero se redujo a 20 después de la sugerencia y el feed de la comunidad. Desde la reducción a principios de este mes, la venta de tokens MMTR se ha acelerado.

Hasta el 22 de diciembre, el proyecto ha recaudado casi $2,4 millones de dólares, y la etapa 9 ofrece a los participantes de la preventa la oportunidad de comprar MMTR a $0,0157 dólares. Hay una oferta navideña de bonificación del 10% para los inversores que compren el token por valor de $5.000 dólares o más.

Los participantes interesados también podrán disfrutar de muchos otros obsequios durante la preventa. Las apuestas también están disponibles antes del tan esperado lanzamiento de Memeinator.