La temporada festiva tiende a ser emotiva para muchos, y eso incluye los mercados. Este año en particular, las economías esperan con ansias ver si Estados Unidos ha logrado mantener el aterrizaje suave que buscaban, o si la inflación será aún más rígida a medida que nos acercamos al nuevo año.

Pero quizás lo que no siempre resulta evidente para el inversor medio que observa los titulares es que no todos los coros cantarán el mismo himno esta Navidad. A veces es fácil olvidar que la economía estadounidense se encuentra actualmente en un lugar muy diferente a… bueno, en cualquier otro lugar.

Y si bien un dólar en alza suele ayudar a muchos, no debe confundirse con las realidades económicas de otros lugares.

Estados Unidos revela cifras decepcionantes de crecimiento del PIB

Hoy los inversores de todo el mundo han tenido un gran ejemplo de ello. La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos publicó sus últimas cifrasrimestrales del PIB anoche, 21 de diciembre. Estos son los últimos del año 2023 que posiblemente muestran el estado “real” de la economía, sin que los datos estén sesgados por el frenesí de compras que es la temporada navideña, el Black Friday, el Cyber Monday y el Día de Acción de Gracias.

Las lecturas fueron interesantes. El PIB real aumentó un 1,5 por ciento, desde un 2,1 por ciento interanual en el segundo trimestre hasta un 4,9 por ciento interanual en el tercer trimestre. Sin embargo, esto fue decepcionante para muchos, teniendo en cuenta la estimación anterior de la BEA de un crecimiento del 5,2 por ciento y el optimismo general que se respira actualmente en el aire estadounidense.

El último índice de confianza del consumidor de EE.UU. dice que se restablece el optimismo para 2024

Las ganancias de las corporaciones financieras nacionales también cayeron por debajo de las expectativas, aumentando $9 mil millones de dólares en lugar de los $9,8 mil millones de dólares previstos.

… Sin embargo, es seguro decir que la economía de Estados Unidos está creciendo. Tanto los analistas como los inversores simplemente están discutiendo sobre cuánto debería acelerarse de cara a 2024.

Reino Unido publica las cifras del PIB del tercer trimestre de 2023

Mientras tanto, esta mañana, el Reino Unido publicó sus últimas cifras de la tasa de crecimiento del PIB en 2023.

La economía del Reino Unido se ha contraído marginalmente (un 0,1 por ciento) intertrimestral al mismo tiempo que la de Estados Unidos creció más del cuatro por ciento. Como dijo hoy la Oficina de Estadísticas Nacionales:

Se estima que el producto interno bruto (PIB) del Reino Unido cayó un 0,1 por ciento en el tercer trimestre (julio a septiembre) de 2023, revisado a la baja desde una primera estimación de ningún crecimiento. Ahora se estima que el PIB del Reino Unido no ha mostrado crecimiento en el segundo trimestre (de abril a junio) de 2023, revisado a la baja con respecto a un aumento estimado anteriormente del 0,2 por ciento, mientras que el crecimiento en el primer trimestre (de enero a marzo) de 2023 y todos los trimestres de 2022 no está revisado… En términos de producción, hubo una caída del 0,2 por ciento en el sector de servicios en el último trimestre, lo que contrarrestó un aumento del 0,4 por ciento en la producción de la construcción y un aumento del 0,1 por ciento en el sector de producción”.

En otras palabras: la economía del Reino Unido se está contrayendo, no creciendo, pero al menos los magos de los datos ingleses son mejores estimando y necesitan revisarlos mucho menos.

Con estos resultados frente a nosotros, los anuncios recientes sobre tasas de interés muy diferentes de los dos países tienen mucho más sentido.