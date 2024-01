Las restricciones agrícolas y las restricciones a las exportaciones de la India son “la necesidad del momento”, dice Vishandass del IIPA

La inflación minorista de la India en noviembre aumentó a un máximo de tres meses y, con un 5,6% interanual, se está acercando al techo objetivo de inflación del 4% (+/-)2% del Banco de la Reserva de la India.

Impulsado por el aumento de los costos de los alimentos, este fue el quincuagésimo mes consecutivo en el que el índice de precios al consumidor (IPC) estuvo por encima del 4% interanual, al tiempo que marcó el primer aumento desde julio de 2023.

El índice de precios al consumidor de alimentos (CFPI) saltó al 8,7% interanual debido a patrones climáticos desafiantes, lluvias desiguales y una mayor demanda festiva.

Las especias, legumbres y hortalizas lideraron el crecimiento, con aumentos anualizados del 21,6%, 20,2% y 17,7%.

Los artículos de azúcar y confitería también aumentaron un 6,5% interanual, mientras que las existencias de azúcar disminuyeron y se estima que la producción caerá durante la temporada 2023-24.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Como resultado, las autoridades determinaron que eran necesarias medidas del lado de la oferta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Estas incluyeron restricciones a la exportación de artículos esenciales como cebollas, arroz y trigo, y una decisión de reducir la cantidad de azúcar entregada a las destilerías de etanol.

Para tener una mejor idea de la política agrícola en la India y las implicaciones de estos pasos, hablamos con el renombrado experto en agricultura, el profesor Ashok Vishandass.

El Dr. Ashok Vishandass, profesor (Economía Aplicada) del Instituto Indio de Administración Pública (IIPA) tiene intereses en agricultura sostenible, gestión de riesgos y comercio internacional.

Como expresidente de la Comisión de Costos y Precios Agrícolas (CACP) del Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores a nivel de Secretario del Gobierno. de la India, posee una experiencia rica y diversa en la formulación de políticas de precios y no relacionadas con los precios agrícolas, incluida la fijación del precio mínimo de sostenimiento de diversos productos agrícolas.

Los siguientes son extractos editados de nuestra discusión.

P) A la luz de las nuevas restricciones agrícolas y restricciones a las exportaciones, ¿cree que el Gobierno de la India ha tomado las medidas adecuadas para gestionar la creciente inflación de los alimentos?

R) Las restricciones en la situación actual son necesarias porque primero tenemos que priorizar la satisfacción de la demanda interna. Esto era imperativo.

En segundo lugar, la inflación debe mantenerse dentro de la banda del RBI del 4% +/-2%. Estas son las compulsiones a las que se enfrenta el gobierno y, por lo tanto, estas restricciones eran la necesidad del momento.

P) En su opinión, ¿se necesitan otras medidas?

R) Las restricciones son adecuadas pero hubiera sido mejor establecer determinadas previsiones de demanda.

Requerimos una base de datos sólida sobre la demanda, la producción y el consumo. Tiene que existir un sistema estadístico adecuado.

Eso podría haber ayudado a evitar restricciones abruptas a las exportaciones y calibrar mejor cualquier decisión política. Pero este es un proceso a largo plazo.

En segundo lugar, las medidas tienen algunas repercusiones en los productores y las operaciones agrícolas.

Por ejemplo, los agricultores pueden haber comprometido ciertas entregas a sus clientes que pueden estar radicados en el extranjero.

Dicho esto, estas medidas eran necesarias porque había una emergencia, pero a largo plazo hay que ser preventivo en lugar de curativo.

P) Dado que algunos contratos en el extranjero pueden verse afectados, ¿podrían estas restricciones perjudicar los esfuerzos globales de construcción de marca de la India?

R) Es preocupante pero obviamente el gobierno elegirá el mal menor, y ha hecho lo correcto.

Dicho y hecho, el gobierno debe alimentar a los consumidores internos, como lo hizo en la situación que atravesamos actualmente.

P) ¿Dónde ve la inflación y la seguridad alimentaria en los próximos seis a doce meses?

R) Mi opinión es que el gobierno está tomando medidas adecuadas que mantendrán controlada la inflación de los alimentos.

En segundo lugar, el tamaño de la cosecha es bueno y no creo que la disponibilidad vaya a ser un problema. El único problema en este momento es la asequibilidad, ya que el costo de producción está aumentando.

Hay tres elementos a considerar para la seguridad alimentaria: asequibilidad, disponibilidad y accesibilidad.

De estas tres A, la disponibilidad y accesibilidad no son un problema para nuestro país.

Pero, por supuesto, la asequibilidad es una cuestión que se puede solucionar mediante medidas gubernamentales o mediante ciertos subsidios para ayudar a aquellos sectores de la población que enfrentan este problema.

Pero para gestionar cualquier déficit futuro, es mejor tener un pronóstico de producción a largo plazo y luego calibrar la producción de acuerdo con la demanda.

P) Dado que India es uno de los mayores productores de etanol del mundo, ¿qué podrían significar las restricciones al azúcar para nuestras exportaciones?

R) Sí, las exportaciones de etanol son importantes, pero nuestro objetivo a largo plazo (con el etanol) es reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles.*

El desafío del etanol en la India es que afecta nuestra producción de alimentos.

Un problema con la caña de azúcar, en particular, es que es un cultivo que consume mucha agua.**

Somos un país con escasez de agua y esa es una cuestión que no podemos ignorar. Este es un inconveniente del uso de caña de azúcar para producir etanol.

Hay que tener una visión equilibrada sobre la conversión de estos cultivos al etanol, ya que debemos tener en cuenta el uso del agua y la seguridad alimentaria.

La caña de azúcar quizás no sea la mejor ruta para reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

El maíz y el maíz son otras posibles fuentes, pero nuevamente se trata de cultivos alimentarios.

En el caso del maíz, la calidad del suelo y las condiciones climáticas son factores importantes que deben considerarse.

Por ejemplo, Punjab ofrece condiciones muy favorables y allí se cultivaba tradicionalmente maíz. Sin embargo, gran parte de esto ha sido desplazado ahora por el cultivo de arroz.

Otro beneficio del maíz es que no es un cultivo que consume mucha agua, por lo que podría ser una opción para su uso en etanol.

Lo más importante es reformular cuál es nuestra demanda y cuál será probablemente.

Entonces, tenemos que centrarnos en producir según la demanda, en lugar de producir más de lo necesario, y luego seguir intentando almacenarlo y exportarlo.

Por ejemplo, el arroz con cáscara es un buen ejemplo. No necesitamos tanto arroz, pero exportamos aproximadamente 10 millones de toneladas. Es un cultivo que consume mucha agua, lo que significa que estamos exportando agua virtual.

Por lo tanto, también se recomienda la diversificación hacia el maíz, ya que consume menos agua, pero dado que habrá una compensación entre cultivos alimentarios y productos no alimentarios, es una cuestión muy complicada.

Como mencioné anteriormente, no apoyaría la conversión del jugo de caña en etanol. No es sostenible y consume mucha agua.

P) ¿Es viable utilizar arroz como alimento para la conversión de etanol?

R) Bueno, tal vez pueda ser en el corto plazo con exceso de existencias, pero no comparto la idea de convertir esto. Es importante considerar los insumos de arroz.

Hay dos aspectos principales a considerar. Uno es el costo financiero privado que supone para los agricultores participar en estas operaciones, lo que ofrece una imagen relativamente estrecha de la situación.

El otro es el Costo de los Recursos Internos (RDC), más técnico. RDC es un concepto mucho más amplio y abarca el costo para la nación en términos de recursos.

En el caso de la producción de arroz, la RDC es demasiado intensa. No se puede producir arroz sólo para convertirlo en combustible. Esto no es sostenible ya que nuestros niveles freáticos están bajando.

Debido a los subsidios excesivos, muchos agricultores ya están recibiendo energía y agua gratis. Puede que los costos no sean visibles, pero para mí esta es una República Democrática del Congo muy costosa y debemos tener en cuenta el panorama más amplio al cambiar cualquier política.

P) ¿Hay alguna otra medida política que le gustaría ver por parte del gobierno para apoyar la agricultura en el país?

A) Tiene que haber una mayor atención a los agricultores. Entre las medidas importantes se incluirían la racionalización de la política de fertilizantes y la oferta de ciertos subsidios por hectárea.

La situación sobre el terreno es particularmente desfavorable para los agricultores arrendatarios, ya que no tienen derechos sobre la tierra y carecen de beneficios. Ésta es un área importante que debe abordarse.

*Según la Célula de Planificación y Análisis del Petróleo del Gobierno de la India, la dependencia de las importaciones es del 87,8%.

** Según el Instituto Indio de Investigación de la Caña de Azúcar, Lucknow, el cultivo de caña de azúcar requiere entre 1400 y 2300 mm en las regiones subtropicales y 2000-3500 mm en las regiones tropicales.