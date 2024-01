¿El impulso de preventa de Memeinator lo convertirá en una criptomoneda meme 10 veces mayor en 2024?

A medida que se acerca el nuevo año 2024, los inversores se prepararán para las ventajas criptográficas que lo acompañan. En todo el sector, los inversores están acumulando tokens derribados, y algunos cruzan el año en máximos. El nuevo año también trae nuevas oportunidades, y una que se está posicionando de manera única es Memeinator. Profundizamos en esta criptomoneda y revelamos si vale la pena apostar para obtener una ganancia del 1.000%.

¿Qué es Memeinator?

Es posible que el mundo de las criptomonedas meme haya dado un gran salto desde su capitalización de mercado de casi $0 dólares en 2020. Hoy en día, el sector de los memes está valorado en más de $36 mil millones de dólares. Los memes líderes como Dogecoin ocupan los primeros lugares en el ranking del mercado de cifrado. Pero eso también conlleva un desafío: el crecimiento descontrolado de los memes, algunos de los cuales tienen poco o ningún valor.

Memeinator es un nuevo proyecto criptográfico que quiere cambiar el funcionamiento de las criptomonedas meme. El proyecto aprovecha la tecnología de inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a invertir en calidad y en los mejores tokens de memes. El trabajo de Memeinator es simple: identificar memes paródicos, no originales y de baja calidad utilizando IA. Luego, destrúyelos, permitiendo que solo sobrevivan los proyectos que valgan la pena.

El equipo de Memeinator cree que el proyecto ganará terreno al ofrecer a los inversores una solución de memes única. Luego, el equipo complementa el caso de uso con una potente orientación de marketing para hacer popular a Memeinator. Como tal, el equipo trabajará con personas influyentes líderes y enumerará los tokens en los mejores intercambios.

Además, Memeinator profundizará en el mundo de la Web 3.0. Se lanzará un juego al final de la preventa, con actividades de destrucción similares a las de Memeinator. También hay NFT comunitarios para mostrar el gran trabajo del equipo de Memeinator. Los inversores de Memeinator también pueden contribuir a la construcción del proyecto apostando sus tokens. A cambio, obtienen atractivas recompensas para complementar sus ingresos pasivos.

¿Memeinator será una inversión diez veces mayor en 2024?

Es probable que surjan especulaciones cada vez que se lanza un proyecto de calidad. Para muchos analistas, Memeinator tiene características y propuestas únicas para convertirse en el mejor meme. Como tal, los analistas han previsto una ganancia de 10 veces en 2024, cuando se espera que el token debute en los intercambios.

En nuestra predicción, Memeinator gana 10 veces en el mediano plazo y hasta 50 veces en el largo plazo. Basamos nuestra predicción en los movimientos históricos de otros memes como el precio de Dogecoin y Shiba Inu. Estos tokens se han multiplicado por más de 100 desde su lanzamiento y es posible que Memeinator no sea una excepción.

A principios de este año, PEPE, un recién llegado, obtuvo ganancias de más del 10.000% en su debut. Por lo tanto, un ganador de 10x es una proyección conservadora para un proyecto de calidad como Memeinator.

Además, los fundamentos se alinean para que Memeinator reclame una ganancia 10 veces mayor en 2024. El proyecto tiene una hoja de ruta y un caso de uso claros, a diferencia de sus pares meme, que se basan en mera emoción.

Desde que se lanzó la preventa hace unas semanas, los inversores han comprado tokens por valor de más de $2,499 millones de dólares. La sólida preventa significa un proyecto que ya se ha ganado el corazón de los inversores. Una especulación posterior a la cotización podría permitir que el token tenga un impacto instantáneo e impulse su precio.

¿Es este el mejor momento para comprar Memeinator?

Como cualquier otra preventa, los inversores disfrutan de las ganancias iniciales cuando el token está disponible en los intercambios. Por lo tanto, comprar Memeinator en preventa podría atraer a los inversores que buscan capitalizar las ganancias posteriores a la cotización.

La preventa de Memeinator también es emocionante y los primeros compradores tienen una ventaja única sobre los recién llegados. El precio del token aumenta en cada etapa, generando retornos a los primeros patrocinadores. Por ejemplo, el token ahora está valorado en $0,0166 dólares en la etapa 10. Cuando se abrió la preventa, los inversores lo compraron mucho menos a $0,01 dólares.

En lógica simple, gastas menos comprando en una etapa temprana que después, con 19 etapas más por recorrer. El proyecto ofrece un retorno de la inversión del 132% durante toda la preventa, y las etapas se completan rápidamente. Por tanto, podría ser el mejor momento para acumular el token antes de que suba el precio.