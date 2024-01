He aquí por qué el precio de Near Protocol está subiendo

El precio de Near Protocol ($NEAR) continuó su espectacular aumento el Viernes Negro incluso cuando Bitcoin y otras altcoins se tomaron un respiro. El token saltó a un máximo de $4,61 dólares, su punto más alto desde septiembre de 2022. Ha saltado más del 360% desde su punto más bajo este año.

Gate incluye Neat mientras Binance incluye USDC en Near

El precio de Near Protocol ha experimentado un fuerte repunte en los últimos meses, ayudado por el repunte en curso de las altcoins. El repunte de la moneda se aceleró hace unas semanas después de que la red introdujera NEAT, la primera inscripción en la red.

NEAT se creó para aprovechar el creciente interés en las inscripciones, como lo demuestra el sólido desempeño de Bitcoin Ordinals y ORDI. Busca aprovechar la infraestructura escalable de Near Protocol, las bajas tarifas de transacción y las velocidades más rápidas.

Según el comunicado, un solo token $NEAR puede procesar hasta 2000 transacciones a bajos precios de gasolina. Gate.io se convirtió en uno de los mayores intercambios en incluir el token NEAT el día de Navidad.

La otra razón por la que el precio de NEAR está aumentando es la noticia de que Binance había completado la integración de USD Coin (USDC) en Near Protocol. Luego abrió depósitos y retiros, dándole acceso a millones de clientes.

El precio de Near Protocol también aumentó a medida que su ecosistema DeFi se recuperó. El valor total bloqueado (TVL) en el ecosistema aumentó más del 12% el martes a más de $106 millones de dólares. Según DeFi Llama, las dApps más importantes de su ecosistema son LINEAR Protocol, Meta Pool Near y Burrow.

Finalmente, la moneda está subiendo a medida que los comerciantes ingresan a las plataformas de redes sociales. Una mirada más cercana muestra que el hashtag $NEAR era tendencia en plataformas clave como X (Twitter) y StockTwits. Recientemente, estas plataformas de redes sociales se han vuelto útiles para bombear tokens como Solana y Avalanche.

Previsión de precio Near Protocol

Gráfico NEAR de TradingView

El gráfico diario muestra que el token $NEAR ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. En este período, se ha disparado desde un mínimo de $0,97 dólares a más de $4,61 dólares. Recientemente cruzó el importante punto de resistencia de $2,83 dólares, su punto más alto el 8 de febrero. La moneda también formó un patrón de cruz dorada el 26 de noviembre.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se han movido por encima del nivel de sobrecompra. Por lo tanto, la perspectiva para la moneda es ligeramente alcista, y el siguiente punto a tener en cuenta es $5,0 dólares. También es posible un breve retroceso a $4 dólares.