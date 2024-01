Velas (VLX), el antiguo patrocinador de alto nivel de Ferrari, está luchando por ganar participación de mercado en la industria blockchain. Si bien el precio del token VLX ha subido más de un 202% desde su nivel más bajo en 2022, sigue estando un 97% por debajo de su máximo histórico. Su capitalización de mercado se situó en más de $40 millones de dólares.

Velas saltó a la fama en 2021 en el apogeo del repunte de las acciones de criptomonedas y memes. En ese momento, los inversores creían que la red, que prometía velocidades rápidas y bajos costos de transacción, sería la próxima gran alternativa a Ethereum.

Mientras que las transacciones por segundo de Ethereum eran de unas 30, Velas procesaría 50.000. Su tarifa de transacción promedio es de $0,00001 dólares, mucho más baja que la de Ethereum y otras cadenas. A medida que su token VLX aumentó, la capitalización total del mercado superó los $1.200 millones de dólares.

Velas buscó aumentar su participación de mercado asociándose con Ferrari, uno de los equipos más emblemáticos de la parrilla. Como patrocinador, consiguió un espacio muy popular en el alerón trasero. Lo más importante es que ese patrocinio se produjo después de la exitosa temporada 2021, que fue la temporada más vista en décadas.

Sin embargo, la asociación no funcionó bien para ambas partes y Ferrari la rescindió en 2022. Velas tampoco aumentó su participación de mercado como esperaba. Según su sitio web, tiene solo 23 proyectos en su ecosistema.

Y según DeFi Llama, solo tiene 12 proyectos DeFi en el ecosistema con un valor total bloqueado (TVL) combinado de $2,68 millones de dólares. La dApp más grande del ecosistema es WagyuSwap, que tiene $1,18 millones de dólares en TVL. Sólo tiene dos juegos, Warlands y Velhalla, en su ecosistema.

En gran medida, Velas ha sido derrotado por varios proyectos blockchain más nuevos. Por ejemplo, Base, que fue lanzada en 2023 por Coinbase, tiene un TVL de más de $450 millones de dólares. Del mismo modo, ha sido derrotado por proyectos como Sui y Manta.

Este desempeño plantea dudas sobre el marketing en la industria de la criptografía. Tezos, que se ha asociado con RedBull Racing y Manchester United, ha tenido dificultades para ganar participación de mercado. De manera similar, Crypto.com, que ha gastado más que la mayoría de las empresas en marketing, todavía tiene una participación de mercado insignificante en la industria del intercambio de cifrado.