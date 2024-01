¿Podría el token Pullix (PLX) beneficiarse de la aprobación del ETF Spot de Bitcoin?

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, espera que algunos inversores “vendan las noticias” una vez que la Comisión de Bolsa y Valores emita su aprobación para un ETF al contado de Bitcoin.

Wood comparte su opinión sobre el ETF de Bitcoin

Copy link to section

Wood está convencido de que el “gran movimiento anticipatorio” haría que algunos inversores optaran por obtener al menos algunas ganancias tras la aprobación regulatoria de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin.

Aquellos que se han estado mudando y disfrutando de buenas ganancias probablemente venderán con las noticias.

Hizo ese comentario mientras hablaba con Yahoo Finance el 26 de diciembre.

Curiosamente, sin embargo, el influyente inversor espera que la emoción de “vender gracias a las noticias” dure poco. A largo plazo, la aprobación de un ETF Spot de Bitcoin resultará muy positiva para BTC, añadió.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Esto se debe principalmente a que dicho fondo cotizado en bolsa permitirá a los inversores institucionales acceder a Bitcoin, cuyo precio se apreciaría materialmente si asignan sólo el 0,1% de sus activos a la criptomoneda más grande del mundo, según Cathie Wood.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Y es poco probable que el beneficio mencionado anteriormente se limite a Bitcoin únicamente considerando que es un referente para todo el espacio criptográfico. Por lo tanto, proyectos recién lanzados como Pullix también pueden beneficiarse de su victoria.

Una breve introducción a Pullix

Copy link to section

Pullix es básicamente un intercambio de cifrado híbrido que reúne las fortalezas de los proyectos centralizados y descentralizados en uno.

La plataforma fácil de usar está construida sobre la cadena de bloques Ethereum y tiene como objetivo, en particular, solucionar el problema de liquidez que normalmente se asocia con un intercambio DeFi.

Otra característica que distingue a Pullix de sus pares es el enfoque adicional en la seguridad. El proyecto le permite conservar la custodia de los activos sin tener que perder los beneficios de seguridad de un intercambio centralizado.

Por último, Pullix es aún más interesante porque también emite un token PLX nativo, que sirve para convertir este intercambio comercial en una inversión en sí mismo.

Haga clic aquí para profundizar en Pullix y lo que tiene para ofrecer.

¿Qué tiene de especial el token PLX?

Copy link to section

Pullix define su token nativo como la primera criptomoneda de “intercambio para ganar”. Lo que significa es que, esencialmente, se le recompensa por operar en la plataforma.

El token PLX se encuentra actualmente en preventa y ya ha recaudado más de $1,8 millones de dólares en cuestión de días, lo que sugiere que está viendo una demanda sólida porque su misión está resonando bien en la comunidad criptográfica.

El token Pullix actualmente cuesta solo $0,046 dólares, lo que lo convierte en un momento apropiado para ganar exposición. El próximo aumento de precios está previsto para dentro de ocho días.

PLX es una inversión particularmente interesante ya que le permite beneficiarse del programa de reparto de ingresos del intercambio comercial. Para los poseedores del token, es una forma única de crear una fuente adicional de ingresos pasivos fijos.

Para obtener detalles sobre cómo comprar el token PLX en unos sencillos pasos, visite el sitio web aquí.

¿Qué más podría ayudar a Pullix (token PLX)?

Copy link to section

Operar con Pullix también conlleva muchos otros beneficios.

Por ejemplo, el intercambio permite el acceso a herramientas de inteligencia artificial de OpenAI para maximizar la rentabilidad. Comisiones cero con diferenciales ajustados son, entre otras , las razones por las que este proyecto blockchain les sienta bien a los comerciantes.

Tenga en cuenta que hay muchos otros vientos de cola relacionados con las criptomonedas que también pueden beneficiar al token PLX en los próximos meses.

Uno de ellos está programado para abril de 2024, cuando el suministro total de Bitcoin se reducirá a la mitad. El evento de reducción a la mitad generalmente ha resultado en un impulso para BTC que tiende a filtrarse al mercado de criptomonedas en general.

Aparte de eso, también se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a recortar las tasas el próximo año (leer más). Eso históricamente ha despertado interés en los activos de riesgo como las criptomonedas que incluyen el token PLX.

¿Está interesado en saber más sobre Pullix y su token nativo? Visita el sitio web en este enlace.