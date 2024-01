El tipo de cambio USD/TRY subió a otro máximo histórico el jueves después de las últimas noticias sobre el salario mínimo. El par se disparó hasta un máximo de 29,50, a medida que se acercaba al nivel psicológico clave de 30. Ha experimentado un repunte notable este año desde que cotizaba a 18,50 en enero.

Salario mínimo turco

El último tipo de cambio entre USD y TRY continuó aumentando a medida que los inversores reaccionaron a los últimos datos sobre el salario mínimo turco. El gobierno decidió aumentar el salario mínimo en un 49% para ayudar a los residentes a hacer frente a la creciente inflación.

El salario mínimo de Turquía aumentó a 17.002, equivalente a $578 dólares. Ese aumento estuvo en el lado superior de la banda que esperaban los analistas de Goldman Sachs. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el aumento de los salarios provoque más inflación.

Los datos más recientes mostraron que la inflación turca aumentó al 62% en noviembre, una de las más altas a nivel mundial. La tasa sigue siendo inferior al máximo pandémico del 85,51%.

El aumento del salario mínimo también tendrá un impacto en la economía en general. Por un lado, probablemente conducirá a más recortes de empleos a medida que las empresas enfrenten costos crecientes. Los datos más recientes revelaron que la tasa de desempleo de Turquía se situó en más del 9,1%.

También ampliará el déficit público, ya que es uno de los principales empleadores del país. El gobierno emplea a trabajadores esenciales como enfermeras y profesores.

El aumento salarial se produjo una semana después de que el Banco Central de la República de Turquía (CBRT) realizara su séptima subida consecutiva de tipos. En un comunicado, el banco elevó los tipos hasta el 42,5% desde el 40% anterior. Las tasas se situaban en el 8,5% antes de las elecciones del país a principios de este año.

Aún así, las tasas de interés reales de Turquía se encuentran en la zona negativa. Las tasas reales se calculan restando las tasas a la inflación. En este caso se sitúan por encima del -20% y la situación empeorará ya que los analistas esperan que la inflación alcance su máximo en mayo del próximo año.

Previsión USD/TRY

Gráfico USD/TRY de TradingView

El USD/TRY ha atravesado una espectacular corrida alcista en 2023, ya que saltó más del 36%. Esto convirtió a la lira turca en la segunda moneda con peor desempeño en los mercados emergentes después del peso argentino.

El gráfico diario muestra que el par se ha mantenido cómodamente por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. Además, el MACD se movió por encima del punto neutral cero, mientras que el oscilador estocástico subió por encima del nivel de sobrecompra.

Por tanto, las perspectivas para la lira turca siguen siendo bajistas por ahora. Es probable que el par alcance la resistencia clave de 30 en los próximos días. Un movimiento por encima de esta resistencia hará que apunte al punto 31.