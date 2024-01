Pullix, una próxima criptomoneda “negociar para ganar”, lanzó una preventa hace unos días. Durante la etapa 4, los inversores han estado acumulando el token a medida que las cantidades recaudadas alcanzaron los $1,98 millones de dólares. La inversión no es casualidad sino una indicación del potencial que tiene el proyecto. Las expectativas de los inversores de que Pullix ocupe una posición especial en el mundo de las criptomonedas han atraído a FOMO. En consecuencia, es posible que desees descubrir más sobre este token, que se prevé que aumente más de 100 veces en 2024.

Acerca de Pullix

Copy link to section

Pullix es un intercambio de criptomonedas que combina las características de los intercambios centralizados y descentralizados. La plataforma se lanzó al darse cuenta de que los dos tipos de intercambios se habían quedado cortos. Aprovechar sus características ventajosas aborda cuestiones problemáticas y ofrece atributos beneficiosos a los inversores.

Tomemos un ejemplo de liquidez, una característica clave que permite a los inversores negociar activos de forma rápida y económica. Los intercambios centralizados tienen una ventaja sobre sus pares descentralizados porque tienen mucha liquidez. Pullix aprovechará este atributo de los CEX incentivando a los usuarios y ofreciendo múltiples activos negociables. La plataforma también se asocia con proveedores de liquidez institucionales para ofrecer la liquidez que tanto se necesita. Al ofrecer una gran liquidez, Pullix resuelve un problema de larga data que ha obstaculizado la adopción de DEX.

Por otro lado, Pullix aprovecha las características de seguridad de los DEX y resuelve un problema común de CEX. A estas alturas, debe estar al tanto de los frecuentes exploits y vulnerabilidades de seguridad reportados en los CEX. Pullix ofrece a los inversores claves privadas, lo que les permite un control total de sus activos, al igual que los DEX. Con tus claves privadas, puedes estar seguro de que nadie robará tus activos, generando tranquilidad.

Tampoco hace falta mencionar cómo los requisitos obligatorios de KYC han sido problemáticos para los inversores de CEX. Con Pullix la privacidad se mantiene al 100%. Los inversores simplemente abren una cuenta en el intercambio utilizando su dirección de correo electrónico. Los comerciantes utilizan sus activos digitales como garantía para comerciar, lo que hace que la plataforma sea eficiente, conveniente y segura.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

¿Es Pullix una buena inversión?

Copy link to section

Pullix es la primera plataforma de “comercio para ganar” del mundo. Como cualquier otro proyecto con nuevas características, es probable que llame la atención. La preventa se ha realizado primero, gracias a la singularidad de la plataforma. Como tal, se espera que su token PLX nativo aumente enormemente a medida que crezca la adopción.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pero a medida que avanza la expresión “negociar para ganar”, es posible que desee saber qué significan exactamente estos términos. Literalmente, implica ganar dinero negociando. Por supuesto, la ruta obvia para ganar dinero en la plataforma es negociar activos y obtener ganancias. Sin embargo, Pullix recompensa a los inversores simplemente por utilizar su plataforma, independientemente de los resultados comerciales. Los inversores obtienen una participación en las ganancias de los ingresos diarios que genera la plataforma.

Además del mecanismo de recompensa, Pullix es un protocolo de préstamo. Los inversores se benefician de los préstamos y los préstamos y aumentan sus ingresos. También hay ganancias interesantes a través de la agricultura de rendimiento, las apuestas y la función VaultX de Pullix. También hay plataformas de lanzamiento NFT y DeFi para obtener ingresos pasivos adicionales.

Pullix también es una plataforma de bajo coste. Los inversores negocian activos sin comisiones y diferenciales ajustados, lo que hace que Pullix sea competitivo y atractivo. ¿Y lo que es más? Puede negociar múltiples activos criptográficos y tradicionales, incluidos forex y acciones. Los inversores también podrían aprovechar el comercio de margen para negociar en mayores volúmenes y ganar más.

¿Invertir en Pullix para obtener una ganancia de 100 veces?

Copy link to section

Los analistas se han mostrado optimistas sobre Pullix y anticipan una gran racha de resultados positivos una vez que se lance. El consenso del mercado es que el precio de Pullix tiene el potencial de aumentar 100 veces en 2024 o más.

Desde nuestro punto de vista conservador, el token podría aumentar con más márgenes en el futuro debido a su función única. Dado que los tokens de las plataformas líderes aumentan con márgenes mayores, se debe considerar a Pullix en el mismo sentido. Los inversores interesados pueden obtener más información sobre la preventa del token en el sitio web del proyecto.