La SEC podría notificar a los emisores de ETF de Bitcoin su aprobación la próxima semana: Reuters

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) podría notificar a los solicitantes de ETF de Bitcoin al contado sobre el visto bueno del regulador a sus propuestas tan pronto como el martes de la próxima semana, dijo Reuters en un informe del sábado 30 de diciembre.

Esto sería solo unos días para la fecha límite prevista del 10 de enero de 2024 en la que la SEC tiene para publicar una decisión sobre la solicitud de ARK Invest y 21Shares.

Las empresas presentan cambios finales antes de la aprobación puntual del ETF de Bitcoin

Los informes de hoy llegan apenas un día después de que BlackRock, ARK Invest y 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton y VanEck presentaran modificaciones finales a sus presentaciones S-1. La SEC había fijado el viernes como fecha límite para que los solicitantes presentaran revisiones finales que describieran detalles como tarifas y “participantes autorizados” (AP).

BlackRock nombró a JPMorgan y Jane Street como sus participantes autorizados, mientras que Fidelity y WisdomTree revelaron a Jane Street como el corredor designado de sus ETF. Invesco ha elegido a Virtu y JPMorgan.

En términos de tarifas, Invesco Galaxy indicó un cargo de tarifa cero durante seis meses y los primeros $5 mil millones de dólares de su ETF de Bitcoin. Sin embargo, su tarifa de patrocinio se establece en 0,59%, mientras que la de Fidelity es considerablemente más baja en 0,39%.

Otro detalle clave estaba en la enmienda S-1 de Bitwise, que establecía que una entidad anónima inicializaría su ETF de Bitcoin (BITB) con $200 dólares, mucho más que la semilla de $10 millones de dólares de BlackRock.

Comentarios recientes del director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon

En cuanto a los detalles de los “participantes autorizados” nombrados, que esencialmente se refieren a una empresa establecida seleccionada para dirigir el flujo de fondos para el ETF, una cosa se destacó: JPMorgan.

El banco es el mayor participante designado no sólo para el ETF de Bitcoin de BlackRock, sino también para otros solicitantes. Sin embargo, la postura del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, sobre Bitcoin y las criptomonedas ha sido sobre cómo es la clase de activos para los delincuentes. Hace apenas unos años, el jefe de JPMorgan dijo que “cerraría” las criptomonedas si fuera el gobierno.

Les dijo a los legisladores durante una audiencia en el Senado a principios de este mes:

“Siempre me he opuesto profundamente a las criptomonedas, Bitcoin, etc.… su verdadero caso de uso es para delincuentes, narcotraficantes, lavado de dinero y evasión fiscal. Ese es el uso”.