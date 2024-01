Aquí hay una descripción general de lo que Metacade ha planeado para 2024

Metacade, una plataforma de juegos basada en blockchain, parece posicionada para un sólido 2024 a pesar de que ya terminó el año pasado con una nota muy positiva.

Un vistazo a cómo era 2023 para Metacade

Copy link to section

La plataforma GameFi comenzó su lanzamiento público beta en la última semana de noviembre y finalizó el año reciente con más de 26.000 jugadores y entusiastas de las criptomonedas.

Su director ejecutivo se unió recientemente a NeoTokyoCode reiterando el compromiso del proyecto de convertirse en líder en juegos Web3. Algunos de los juegos notables ahora disponibles en Metacade incluyen Shockwaves, Definity Legend, Great Escape y Heroes Battle Arena.

Las asociaciones estratégicas son realmente lo que definió 2023 para Metacade. La plataforma se unió a empresas como Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios y muchas otras en el último año.

Y es probable que todo eso continúe en pleno apogeo en 2024, según los ambiciosos planes que Metacade ha trazado para este año. Conoce más sobre los objetivos de la plataforma para este año en su sitio web aquí.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Metacade explorará los juegos AR/VR este año

Copy link to section

Se espera que Metacade presente Meta Grant, un programa de subvenciones este año a través de Itch.io.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La comunidad Web3 comprometida a reunir a los entusiastas y jugadores de blockchain también lanzará un mercado para NFT (tokens no fungibles) en los próximos meses.

Ahora que Metacade ya ha agregado un montón de juegos nuevos a su plataforma, se espera que su próxima incursión sea en juegos de realidad aumentada o realidad virtual (AR o VR). El proyecto continuará buscando asociaciones estratégicas para cumplir con los planes antes mencionados.

En su búsqueda de transformarse en un ecosistema de juegos global sólido, Metacade ha manifestado su compromiso de duplicar también su estrategia de marketing.

Tenga en cuenta que Metacade aún no es una organización autónoma totalmente descentralizada ni una DAO, pero su objetivo es alcanzar ese hito para finales de 2024. Puede profundizar en Metacade en su sitio web en este enlace.

Metacade lanzará una bolsa de empleo en 2024

Copy link to section

Vale la pena mencionar aquí que CertiK ya aprobó Metacade como una plataforma blockchain segura y transparente luego de una auditoría bastante profunda.

Hasta ahora, los usuarios tienen varias formas de ganar dinero en Metacade, gracias a su interesante modelo Play2Earn. Pero los miembros de esta comunidad también pueden gastar los tokens MCADE para participar en torneos de juegos, y ganarlos te hace elegible para ganar recompensas.

Por último, Metacade también recompensa a sus usuarios por interactuar con otros miembros, publicar reseñas o contribuir de cualquier otra forma a la plataforma.

Además, en el último trimestre de este año, Metacade introducirá una bolsa de empleo, según el Libro Blanco de su sitio web.

Permitirá a las empresas de juegos y Web3 en general anunciar los puestos que los miembros de la comunidad podrán solicitar en función de sus habilidades y experiencia para conseguir un nuevo trabajo en un nicho que tanto valoran.

Haga clic aquí para saber más sobre cómo funcionará probablemente esta bolsa de empleo.

¿Es $MCADE una buena inversión en este momento?

Copy link to section

Tenga en cuenta que todo en Metacade funciona con su token nativo llamado $MCADE.

Actualmente tiene un precio de más del 15% menos de lo que valía al final de su preventa en marzo de 2023. Pero el retroceso puede ser solo una oportunidad para invertir considerando que esta plataforma tiene tantas cosas interesantes planeadas para 2024.

Un nuevo grupo de apuestas que lanzó en octubre del año pasado y la innovadora colaboración que anunció con Polygon casi al mismo tiempo lo convierten en una atractiva oportunidad de inversión.

La criptomoneda figura actualmente en un intercambio descentralizado, Uniswap, y en tres centralizados (Bitget, BitMart y Coinstore).

Los vientos de cola más amplios del espacio criptográfico, ya sea relacionados con la aprobación pendiente de un ETF de Bitcoin al contado o con el cambio del banco central de EE.UU. a reducir las tasas, también pueden beneficiar al $MCADE en 2024.

¿Interesado en invertir en Metacade ($MCADE)? Visita el sitio web para descubrir cómo.