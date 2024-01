BYD dice que las ventas de sus vehículos aumentaron un 62% en 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) está en el foco de atención el lunes después de informar un aumento interanual masivo en las ventas de vehículos en 2023.

¿Cuántos vehículos vendió BYD el año pasado?

La empresa de vehículos eléctricos vendió un total de poco más de 3,0 millones de unidades el año pasado, lo que representa un aumento cercano al 62% respecto a 2022.

1,6 millones de ellos eran vehículos eléctricos de batería, mientras que el resto eran híbridos enchufables, según su comunicado de prensa de esta mañana.

La noticia llega aproximadamente un par de meses después de que BYD Company Limited dijera que sus ganancias aumentaron a un máximo histórico de $1.420 millones de dólares en su tercer trimestre financiero. El fabricante de automóviles chino ha revelado recientemente sus planes de establecer una fábrica en Hungría.

Tenga en cuenta que BYD Company Limited finalizó el año reciente con una caída del 35% desde su máximo en febrero de 2023.

Acciones de BYD frente a Tesla: el analista elige un bando

El lunes, la empresa con sede en Shenzhen también dijo que vendió 340.178 vehículos eléctricos híbridos y eléctricos de batería en diciembre. Más de la mitad de ellos eran totalmente eléctricos.

Compartiendo su opinión tanto sobre BYD Company Limited como sobre su principal rival, Tesla Inc, un analista de Canaccord Genuity, George Gianarikas, dijo recientemente en “The Exchange” de CNBC:

Es probable que Tesla sea superada desde una perspectiva unitaria, pero lo que ganará con el tiempo es la batalla por la participación en las ganancias.

Su calificación de compra en $TSLA se combina con un precio objetivo de $267 dólares, lo que sugiere un aumento de alrededor del 8,0% desde aquí. Por el contrario, Berkshire Hathaway, el conglomerado multinacional de Warren Buffett, dijo el año pasado que BYD estaba muy por delante de Tesla en China.