Los inversores de Bitcoin terminaron 2023 con una nota feliz y el nuevo año probablemente será igual de amable para ellos, según Mark Mobius, el fundador de Mobius Capital Partners.

Mobius prevé que Bitcoin alcanzará los $60.000 dólares en 2024

Mobius pronostica que la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado alcanzará los $60,000 dólares en 2024, lo que sugiere un aumento de más del 40% desde aquí. Vale la pena mencionar aquí que el administrador del fondo tuvo razón al advertir sobre una fuerte caída de Bitcoin a $20,000 dólares en 2022.

Hablando recientemente con gente de CNBC, estuvo de acuerdo en que “no había ninguna justificación para esa predicción” per se, excepto que ahora parece más que probable que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos apruebe un fondo cotizado en bolsa de BTC en el corto plazo.

Muchos creen que el ETF de Bitcoin aumentará significativamente el interés institucional en la criptomoneda, que normalmente tiende a traducirse en una apreciación de los precios.

Siempre que Mobius vuelva a ser cierto con su predicción de Bitcoin, es concebible que otros nombres criptográficos, incluidos los recientemente lanzados como Shiba Memu, también se beneficien, ya que BTC es un referente del mercado criptográfico.

Shiba Memu funciona con una moneda meme nativa

Shiba Memu le permite beneficiarse de la fortaleza en el espacio de las criptomonedas y al mismo tiempo le brinda exposición al mercado de inteligencia artificial, inmensamente enfocado.

Exploremos primero el lado criptográfico de Shiba Memu.

Shiba Memu funciona con una moneda meme nativa a la que llama “SHMU”. Si bien puede haber riesgos al invertir en monedas meme, también hay que recordar que es un mercado que creció de las cenizas en 2020 para evocar una valoración de más de $20 mil millones de dólares para fines de 2022.

SHMU finalizó recientemente su preventa que recaudó un total de más de $4,9 millones de dólares. Ahora se espera que “cotice pronto”, según su sitio web que históricamente tiende a desbloquear el próximo repunte de una criptomoneda.

¿Cómo aprovecha Shiba Memu (SHMU) la IA?

Ahora, veamos el lado de la inteligencia artificial de Shiba Memu.

Según el Libro Blanco de su sitio web, la plataforma aprovecha la IA no sólo para crear contenido promocional sino también para difundirlo en Internet. Entonces, puedes pensar en Shiba Memu esencialmente como una potencia de marketing.

De hecho, su Libro Blanco dice que Shiba Memu es tan eficiente como 100 agencias de marketing juntas.

Más importante aún, no es que ya sea demasiado tarde para invertir en inteligencia artificial. Statista proyecta que este mercado se multiplicará por diez aproximadamente desde ahora hasta finales de esta década. Y puedes aprovechar ese rápido crecimiento con una posición en la moneda meme nativa SHMU.

SHMU también podría beneficiarse de otros vientos de cola

Hay algunos vientos de cola además de un ETF Spot de Bitcoin que podrían ayudar al espacio criptográfico, incluido Shiba Memu, este año.

Para empezar, se espera que la Reserva Federal de EE.UU. reduzca las tasas en 2024, lo que tiende a generar más interés en los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas. Los miembros del FOMC han señalado recientemente tres recortes de tipos este año, como informó Invezz aquí.

Además de esto, está prevista la reducción a la mitad de Bitcoin para abril de 2024. Ahí es cuando el suministro total de BTC se reduce a la mitad y da como resultado un aumento significativo en el precio por moneda.

Tenga en cuenta que otros expertos incluso pronostican un repunte mucho más agresivo del Bitcoin este año. CoinFund, un capital de riesgo, por ejemplo, prevé que la criptomoneda más grande del mundo alcanzará el medio millón de dólares en 2024.

