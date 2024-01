Maersk suspende sus envíos por el Mar Rojo

Maersk (CPH: MAERSK-B) ha decidido detener todos los envíos a través del Mar Rojo. Sus acciones han subido aproximadamente un 7,0% al momento de escribir este artículo.

El buque de Maersk fue atacado por militantes

El gigante del transporte marítimo también detendrá el tránsito por el Golfo de Adén hasta nuevo aviso, según anunció el martes.

Maersk atribuyó la decisión a un ataque militante a uno de sus buques el fin de semana pasado. Según la firma danesa:

Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente y continuaremos deteniendo todo movimiento de carga a través del área mientras evaluamos más a fondo la situación en constante evolución.

La noticia llega un par de meses después de que Maersk dijera que sus ingresos se redujeron casi a la mitad año tras año a $12.100 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2023.

¿Qué alternativa utilizará Maersk?

Maersk había anunciado por primera vez una pausa de 48 horas tras el ataque de militantes hutíes a su buque durante el fin de semana. Pero ahora dice que el envío en la región seguirá suspendido hasta nuevo aviso.

Hemos tomado la decisión de suspender todos los tránsitos a través del Mar Rojo/Golfo de Adén hasta nuevo aviso.

El martes, la compañía de 120 años con sede en Copenhague también confirmó que desviará los buques a través del Cabo de Buena Esperanza en África cuando tenga sentido.

Tenga en cuenta que el Mar Rojo permite alrededor del 12% del comercio mundial. También transporta unos 3 millones de barriles de petróleo crudo al día, según los analistas de RBC Capital Markets.