Previsión del precio de la plata: la relación oro/plata apunta a más ventajas

El precio de la plata comenzó el año de forma moderada mientras los operadores se centraban en la desaceleración de China y las próximas acciones de la Reserva Federal. El martes cotizaba a $24 dólares, nivel en el que se ha mantenido estancado en los últimos días. Este precio está aproximadamente un 8,40% por debajo del punto más alto de 2023.

Desaceleración de China y acciones de la Fed

Copy link to section

El precio de la plata reaccionó levemente a los recientes datos económicos de China. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (BNE), los PMI de manufactura y servicios se mantuvieron por debajo de 50 en diciembre. Esta es una señal de que a la economía del país no le está yendo bien ya que la demanda global sigue bajo presión.

Un informe separado de Caixin reveló que el PMI manufacturero de China llegó a 50,8 en diciembre, un pequeño aumento desde 50,7 en noviembre. Ese aumento fue unos puntos superior a la estimación mediana de 50,4.

La plata y otros metales industriales tienden a reaccionar significativamente a las cifras económicas de China. Además, China es el mayor comprador de plata y otros metales como cobre, mineral de hierro y platino.

El precio de la plata también está a la espera de las próximas cifras del PMI manufacturero de Estados Unidos y países europeos. Los economistas esperan que los datos muestren que el PMI se mantuvo por debajo de 50 en este período.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

El otro dato importante a tener en cuenta serán los últimos datos sobre las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que la economía añadió más de 180.000 puestos de trabajo en diciembre, mientras que el desempleo se mantuvo en el 3,7%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Estas cifras son importantes porque afectarán la próxima decisión de la Reserva Federal. Los economistas están descontando un recorte de tipos del 0,25% ya en su reunión de marzo. En la mayoría de los períodos, a la plata le va bien cuando la Reserva Federal está recortando las tasas de interés.

Mientras tanto, la relación oro/plata se ha estancado en 86, aproximadamente un 11% por encima del punto más bajo de 2023. Una relación de 80 o más es una señal de que el precio de la plata debe aumentar, ya que el oro es más caro.

Previsión del precio de la plata

Copy link to section

Gráfico XAG/USD de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de la plata ha sido relativamente volátil en los últimos meses. Alcanzó un máximo de $25,90 dólares en diciembre y luego retrocedió a $22,50 dólares en el mismo mes. Se ha mantenido ligeramente por debajo del primer soporte de la herramienta Andrews Pitchfork y se encuentra en el punto de retroceso de Fibonacci del 23,6%.

La plata se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. También ha formado un patrón inverso de cabeza y hombros. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la plata tenga una ruptura alcista en las próximas semanas. Si esto sucede, el siguiente punto a tener en cuenta será el nivel de $25 dólares.