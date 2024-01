El precio de Bitcoin cae más de $4000, horas después de que Jim Cramer dijera que vivirá para siempre, pero ¿por qué?

Si el ‘toque Midas’ es la habilidad de que todo lo que tocas se convierta en oro, seguramente lo contrario sea el ‘efecto Cramer’.

El 2 de enero, el analista famoso por sus predicciones vergonzosamente incorrectas, Jim Cramer, dio su pronóstico para el año 2024. Y esta vez, el ‘efecto Cramer’ llegó para Bitcoin.

“Esta cosa no se puede matar… Es una maravilla tecnológica y la gente tiene que empezar a reconocer que llegó para quedarse”, dijo Cramer en Mad Money de CNBC.

Esto fue el mismo día en que Bitcoin superó un nivel de resistencia clave de $45.000 dólares por primera vez en casi dos años.

Y, efectivamente… el 3 de enero, menos de 20 horas después de la predicción de Cramer, el precio de Bitcoin cayó más del diez por ciento, de $44,961 dólares a menos de $40,850 dólares en el espacio de sólo unas pocas horas.

El efecto Jim Cramer

Jim Cramer es legendario entre los operadores de bolsa por algunas de las predicciones más erróneas de la historia moderna. Éstos son sólo algunos de sus grandes éxitos:

“Bear Sterns está bien. No muevas tu dinero” (En 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera mundial)

“Hewlett Packard Enterprise es una venta” (en 2020, antes de que el precio de las acciones de HP subiera más del 100 por ciento)

“Estoy esperando que el precio de Bitcoin alcance los $10,000 dólares” (En junio de 2021, cuando Bitcoin estaba valorado en más de $28,000 dólares y estaba en camino a su ATH de $64,995 dólares en noviembre de 2021)

¿Jim Cramer acaba de matar Bitcoin?

Por muy tentador que pueda ser culpar al presentador de ‘Mad Money’ por esta caída bastante extraña, en realidad hay una razón más destacada por la que todo tipo de criptomonedas (y sí, sobre todo Bitcoin) se derrumbaron hoy.

La respetada empresa de gestión de activos Matrixport publicó hoy uno de sus informes habituales de información sobre el mercado ‘Matrix on Target‘, titulado ‘Por qué la SEC RECHAZARÁ los ETF al contado de Bitcoin nuevamente’.

En las cuatro horas posteriores a la publicación de Matrixport, comerciantes e inversores nerviosos iniciaron una venta masiva de BTC, lo que provocó que la criptomoneda cayera la friolera de $4,100 dólares.

De manera algo confusa, Matrixport publicó otra información diaria el mismo día titulada “Aprobación inminente del ETF de Bitcoin Spot, BTC saltará a $50,000 dólares”.