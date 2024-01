El precio de Tezos se mantuvo bastante bien el miércoles mientras las criptomonedas se movían lateralmente. El token XTZ subió a un máximo de $1,10 dólares, su punto más alto desde el 19 de abril. Ha aumentado más del 78% desde el punto más bajo en 2023, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de mil millones de dólares.

El crecimiento de Tezos se desacelera

Tezos es una red blockchain líder que es conocida por sus importantes asociaciones. La compañía tiene asociaciones con Manchester United, McLaren, Misfits Gaming y Ubisoft.

Estos son actores líderes en sus respectivas industrias. El Manchester United es uno de los mejores equipos de fútbol de la Premier League inglesa (EPL), mientras que McLaren es uno de los mejores equipos de Fórmula 1. Ubisoft es una de las principales compañías de juegos a nivel mundial, con títulos como Assassins Creed, Avatar y Prince of Persia.

Todavía existe preocupación sobre el impacto de los enormes presupuestos de marketing en las empresas de la industria de la criptografía. Por ejemplo, Crypto.com es probablemente el mayor anunciante, pero su participación de mercado se ha reducido. Recientemente escribí sobre Velas , una empresa blockchain que fue el principal anunciante de Ferrari en la temporada 2022.

Los datos más recientes muestran que Tezos no se ha beneficiado sustancialmente de estas asociaciones. Los datos en su sitio web muestran que la cantidad de contratos en su ecosistema ha disminuido en los últimos meses.

Manejó más de 3,3 millones de transacciones en diciembre, frente a 2,5 millones en noviembre. Estas transacciones han oscilado entre los 3,9 millones de febrero del año pasado y los 2,5 millones de agosto.

Recuento de transacciones de Tezos

La participación de mercado de Tezos en la industria de tokens no fungibles (NFT) también es bastante pequeña. Los datos de CryptoSlam muestran que las ventas totales de NFT cayeron un 8,14% en los últimos 30 días a $902.000 dólares. Tiene menos de 4.000 vendedores y compradores en total. Por el contrario, Bitcoin manejó más de $869 millones de dólares en el mismo período.

La participación de mercado de Tezos en la industria de las finanzas descentralizadas (DeFi) también es bastante pequeña. La red tiene un valor total bloqueado (TVL) de sólo $65 millones de dólares. La mayoría de estos activos se encuentran en Youves, Tezos Liquidity Baking y KordFi.

Previsión del precio de Tezos

Gráfico XTZ de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio del token XTZ ha tenido una tendencia ascendente en los últimos meses. Este repunte no se debe a su crecimiento interno. En cambio, es parte de la actual temporada de altcoins. Se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

El índice de fuerza relativa (RSI) siguió aumentando mientras que el indicador MACD se movió por encima del punto neutral. Por lo tanto, los aspectos técnicos sugieren que la moneda seguirá subiendo a medida que los compradores apunten al punto de resistencia clave en $1,47 dólares, la oscilación más alta de febrero del año pasado.