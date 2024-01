Los precios del petróleo crudo siguieron bajo intensa presión esta semana incluso cuando la crisis en el Medio Oriente se intensificó. El Brent, el índice de referencia mundial, retrocedió a $76 dólares, por debajo de un máximo de $95,90 dólares en septiembre. De manera similar, el West Texas Intermediate, el índice de referencia estadounidense, cayó a $70,25 dólares.

Persisten las preocupaciones sobre el suministro

La razón principal por la que el precio del petróleo crudo WTI y Brent ha retrocedido recientemente es la actual preocupación por la oferta. Los miembros de la OPEP+ no han estado de acuerdo sobre los recortes de suministro, lo que ha presionado a Angola a abandonar el cartel. En total, el cártel acordó recortes voluntarios de 900.000 barriles por día, lo que los analistas creen que no es suficiente.

Los países que no son miembros de la OPEP también han seguido bombeando volúmenes récord de petróleo. En Estados Unidos, las compañías petroleras bombearon volúmenes récord de petróleo por día. La producción semanal promedio aumentó a un récord de 13,3 millones en diciembre. Los analistas creen que las empresas estadounidenses seguirán aumentando la producción de petróleo este año.

También se espera que otros países sigan aumentando la producción. Por ejemplo, se espera que Venezuela aumente la producción a 880.000 barriles por día este año y a 963.000 en 2025. Lo mismo ocurre en lugares como Guyana y Brasil.

Por tanto, la pregunta es si la demanda aumentará al mismo ritmo. Informes recientes de empresas como la OPEP y la AIE muestran que la demanda seguirá aumentando, pero a un ritmo más lento.

La AIE cree que la demanda de petróleo aumentará en 2,4 millones de barriles, mientras que la OPEP prevé un aumento de más de 2,46 millones de barriles. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que la industria petrolera alcance un superávit este año.

La otra razón por la que el precio del crudo Brent podría seguir cayendo es Rusia, que ha seguido vendiendo millones de barriles de petróleo al día. Está vendiendo estos barriles a países asiáticos como India y China. Sin embargo, datos recientes muestran que las importaciones de crudo de la India procedentes de Rusia cayeron en diciembre.

Previsión del precio del crudo Brent

Gráfico de petróleo de TradingView

En cuanto al gráfico diario, vemos que los precios del petróleo Brent continuaron cayendo esta semana a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la oferta. El gráfico muestra que el petróleo ha formado un cruce de la muerte, donde las medias móviles exponenciales (EMA) de 200 y 50 días se cruzan. En la mayoría de los casos, este patrón es uno de los signos más bajistas del mercado.

El índice de fuerza relativa (RSI) también ha caído a la baja en los últimos días. Por lo tanto, las perspectivas para los precios del petróleo son bajistas, con el siguiente nivel a observar en $71,50 dólares, el nivel más bajo desde marzo. Una ruptura por debajo de ese nivel abrirá la posibilidad de que la acción caiga a $65 dólares.