El 3 de enero, la Reserva Federal publicó sus actas de la reunión de diciembre de 2023. En ese momento, decidió mantener estables los tipos de interés, pero parecía insinuar recortes de tipos en un futuro próximo.

Bueno, las actas publicadas hace apenas unas horas, ahora que hemos entrado en enero (la próxima reunión de la Fed para tomar decisiones sobre tipos está prevista para finales de enero) bien podrían indicar que muchos inversores se sentirán decepcionados.

Muchos parecen esperar que los recortes de tipos comiencen a principios de este mes, iniciando un período moderado tan intenso como lo fueron las subidas de tipos de 2021 y 2022. Sin embargo, las minutas de la Reserva Federal parecen sugerir algo bastante diferente.

Es probable que los recortes no se produzcan hasta finales de este año

Esto es lo que dicen las actas del FOMC:

Al discutir las perspectivas de política, los participantes consideraron que la tasa de política probablemente se encuentre en o cerca de su pico para este ciclo de ajuste, aunque señalaron que la trayectoria real de la política dependerá de cómo evolucione la economía… La mayoría de los participantes señalaron que, como se indica en sus en sus presentaciones al SEP, esperaban que la postura política restrictiva del Comité continuara suavizando el gasto de los hogares y las empresas, ayudando a promover mayores reducciones de la inflación en los próximos años. En las proyecciones presentadas, casi todos los participantes indicaron que, reflejando las mejoras en sus perspectivas de inflación, sus proyecciones de referencia implicaban que un rango objetivo más bajo para la tasa de los fondos federales sería apropiado para fines de 2024.”

En otras palabras, es probable que las subidas de tipos comiencen en el cuarto trimestre, incluso en diciembre mismo, de 2024. No es probable que las subidas de tipos comiencen a principios de 2024 y finalicen en diciembre de 2024.

La opinión del experto

Esta decisión no sorprendió al experto en mercados David Buckham, autor de Why Banks Fail and The End of Money, aunque consideró que sorprendería a muchos otros inversores alcistas y ciegamente optimistas.

En una entrevista exclusiva con Invezz, Buckham dijo lo siguiente:

Lo que hemos visto ahora son 11 aumentos consecutivos de las tasas y luego dos pausas en las tasas, y hemos visto una fuerte caída de la inflación. Y el mercado predice que habrá entre cinco y siete recortes de tipos en 2024… Esta es mi opinión: creo que el mercado es demasiado optimista.

Buckham nos recuerda a todos que la Reserva Federal tiene más visión de futuro que el inversor individual medio, y para ellos sigue siendo importante evitar repetir errores de hace cincuenta años.

Estados Unidos tiene que mantener el rumbo. Me sorprendería mucho que Estados Unidos redujera los tipos de interés siete veces consecutivas. La inflación en la década de 1980 aumentó, luego disminuyó y luego volvió a aumentar; no queremos que eso vuelva a suceder”.

La opinión del acta

Otro pasaje de las actas de la Reserva Federal publicadas ayer parece confirmarlo:

Sin embargo, los participantes también señalaron que sus perspectivas estaban asociadas con un grado inusualmente elevado de incertidumbre y que era posible que la economía pudiera evolucionar de una manera que hiciera apropiados nuevos aumentos en el rango objetivo. Varios también observaron que las circunstancias podrían justificar mantener el rango objetivo en su valor actual durante más tiempo del que anticipaban actualmente”.