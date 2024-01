2022 fue un año de desastre para el criptoespacio, ya que los escándalos y los colapsos provocaron un aumento significativo de las salidas de capital. Pero luego llegó el 2023 y con él, el interés por las criptomonedas.

Y ahora 2024 parece estar bien posicionado para otro año fuerte, particularmente porque se espera que la Comisión de Bolsa y Valores apruebe pronto un ETF Spot de Bitcoin que impulsará el interés institucional en la industria de la criptografía.

Desafortunadamente, sin embargo, a alrededor de $45,000 dólares, Bitcoin puede no ser una inversión adecuada o, más bien, factible para muchos interesados en las criptomonedas.

Para estos inversores, hay tres monedas meme (ApeMax, CorgiAI y Memeinator) con potencial de recuperarse en 2024. Exploremos cada una de ellas individualmente.

ApeMax

ApeMax es la primera criptomoneda Boost-to-Earn del mundo. Este modelo de participación único permite a los titulares ganar recompensas por “impulsar” las entidades que deseen.

El acceso a ApeMax es inmediato una vez que se compra la moneda meme. Según David Kemmerer, director ejecutivo de CoinLedger:

Con el sistema más gamificado de ApeMax, creo que esta es una moneda que atraerá la atención y, por lo tanto, tendrá valor en 2024.

ApeMax se encuentra actualmente en su preventa y hasta ahora ha recaudado cerca de $1,8 millones de dólares, lo que sugiere una fuerte demanda. Lo más interesante de esta moneda meme es que su precio sube una vez cada 24 horas, y la siguiente está programada para dentro de 18 horas.

CorgiAI

CorgiAI es una plataforma que le ofrece exposición al rápido crecimiento de las monedas meme, así como a la inteligencia artificial.

El proyecto recurre a la IA para desarrollar un generador de memes. Su comunidad descentralizada utiliza el token nativo del mismo nombre como medio de intercambio.

CorgiAI registró un máximo récord en la última semana de diciembre, pero desde entonces ha retrocedido, lo que puede haber creado una oportunidad para invertir en esta criptomoneda. CorgiAI tiene una capitalización de mercado cercana a los $600 millones de dólares en el momento de la escritura.

Tenga en cuenta que Statista pronostica que la inteligencia artificial se multiplicará por diez como mercado desde ahora hasta finales de 2030. Ese es el tipo de crecimiento que puede aprovechar con CorgiAI.

Al igual que CorgiAI, Memeinator es otra moneda lanzada recientemente para aprovechar el rápido crecimiento de la IA.

Memeinator

Memeinator define su misión como el dominio total del espacio de los memes. ¿Y cómo piensa hacerlo? Utiliza inteligencia artificial para buscar monedas débiles en Internet y eliminarlas para hacer que las monedas meme sean más seguras y atractivas para los inversores serios.

En cuestión de meses, la preventa de Memeinator ha recaudado cerca de $3,0 millones de dólares, lo que sugiere que su misión está resonando bien entre la comunidad inversora. MMTR se activará en importantes intercambios de cifrado después de la preventa, que normalmente tiende a generar una apreciación de los precios.

Y luego hay otros vientos de cola que podrían ayudar a desbloquear su siguiente tramo ascendente. Estos incluyen que la Reserva Federal de EE.UU. reduzca las tasas unas tres veces en 2024, como señalaron recientemente los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, como informó Invezz aquí.

¿Está interesado en saber más sobre Memeinator e invertir en la moneda MMTR en unos sencillos pasos? Visita el sitio web en este enlace.

Conclusión

Las monedas Meme pueden ser una inversión arriesgada, especialmente teniendo en cuenta su historial de estafas y fraudes.

Pero también vale la pena considerar la otra cara de esta moneda. ¿Sabías que las monedas meme apenas valían lo suficiente como para ser consideradas mercado antes de la pandemia, pero a finales de 2022, eran un mercado con un valor de $20 mil millones de dólares?

Esa es una trayectoria de crecimiento agresiva de la que puede ser parte y beneficiarse monetariamente si elige invertir en ApeMax, CorgiAI o Memeinator, como comentamos anteriormente.