Las acciones de vehículos eléctricos han tenido un mal comienzo en 2024. Después de un año bastante fuerte, el precio de las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) se ha desplomado un 4,2%, mientras que Rivian ha bajado más de un 7,5% este año. Otras acciones de vehículos eléctricos como Polestar, Nikola, Lucid Motors y Nio han tenido peores resultados y existe el riesgo de que la tendencia continúe.

Acciones de Lucid, Polestar, Faraday Future y Nikola

Los vehículos eléctricos del Reino Unido no se venden tan rápido

Las acciones de vehículos eléctricos probablemente estarán nerviosas después de que un informe mostrara que los británicos ya no compran vehículos eléctricos como lo hacían antes. Según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, la proporción de vehículos eléctricos vendidos en el Reino Unido cayó al 16,5% en 2023 desde el 16,6% del año anterior. Fue el primer retiro anual desde que comenzaron los registros.

El informe añade que sólo 1 de cada 11 consumidores privados seleccionó un vehículo eléctrico durante el año. Si bien el número total de vehículos eléctricos vendidos en el Reino Unido aumentó en 2023, la demanda de vehículos con motor de combustión interna (ICE) aumentó a un ritmo más rápido.

Este es un gran problema ya que el Reino Unido tiene grandes ambiciones para la industria de los vehículos eléctricos. El gobierno se ha fijado un objetivo ambicioso para eliminar gradualmente los vehículos eléctricos. En una declaración de 2023, después de percibir la realidad, Rishi Sunak retrasó la prohibición de la venta de vehículos ICE de 2030 a 2035. Creo que estos objetivos impulsados por el gobierno finalmente fracasarán.

Además, los vehículos eléctricos suelen ser más caros que los vehículos ICE. Como resultado, los fabricantes de vehículos eléctricos en EE.UU. y el Reino Unido sólo están registrando ventas sólidas gracias a generosas donaciones. En Estados Unidos, el gobierno paga alrededor de $7.500 dólares por vehículos eléctricos nuevos que cumplen ciertos criterios.

Y en el Reino Unido, las personas que compran vehículos eléctricos a través de negocios o de una empresa obtienen generosos beneficios fiscales. Los fabricantes ahora están pidiendo al gobierno que elimine o reduzca el IVA del 20% que se aplica a los vehículos eléctricos.

Los desafíos de los vehículos eléctricos persisten

Es probable que los mandatos gubernamentales para los vehículos eléctricos fracasen debido a los límites generales que están fuera de su control. Por ejemplo, la infraestructura de carga en el Reino Unido y EE.UU. todavía tiene limitaciones importantes. Las empresas de carga como EVGo, ChargePoint y Blink Charging a menudo tienen que lidiar con cortes.

Además, aunque la velocidad de carga ha aumentado, sigue siendo un gran desafío. Los datos muestran que el tiempo medio que se tarda en cargar un vehículo eléctrico es de entre 15 minutos y 12 horas. 30 minutos es mucho tiempo teniendo en cuenta que sólo se necesitan unos minutos para llenar un tanque de gasolina.

Este desafío probablemente se resolverá con mejores tecnologías de batería y carga. Sin embargo, mejores tecnologías de baterías, comolas de estado sólido de Toyota y QuantumScape, estarán disponibles para las masas al menos en 2027.

Lo más importante es que los vehículos eléctricos no son ideales para viajes largos debido al problema de carga. Recuerde, los cortes de energía se están volviendo comunes en algunos estados americanos y en algunos países europeos. Como tal, algunas personas que pueden permitírselo compran vehículos eléctricos para viajes cortos y siguen teniendo vehículos ICE para viajes más largos.

Los vehículos eléctricos, especialmente de fabricantes como GM, Ford y Stellantis, no se venden tan rápido. Como señalé hace un tiempo, muchos distribuidores se quedan con los vehículos eléctricos durante más de 100 días. Los vehículos ICE van a un ritmo más rápido. GM y Ford han tenido que reducir sus inversiones en vehículos eléctricos.

Se acaba el efectivo

El otro gran desafío para muchas empresas de vehículos eléctricos es que se les está acabando el efectivo. Empresas como Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker y Lucid Motors es que su gasto de efectivo continúa.

Por lo tanto, estas empresas se verán obligadas a recaudar capital adicional este año o incluso declararse en quiebra. Una empresa como Farady Future, que está construyendo un vehículo eléctrico de $300.000 dólares, tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

Estas empresas tendrán dificultades para conseguir financiación tanto de capital como de deuda. En el lado de la deuda, debido a sus riesgos, los prestamistas potenciales probablemente exigirán más del 15% en intereses. En términos de capital, muchos de ellos casi han agotado sus opciones después de diluir continuamente a sus inversores durante mucho tiempo.