La advertencia FOMO de la SEC genera la aprobación del ETF mientras la preventa de Memeinator supera los $3,1 millones

2024 llega con muchas expectativas en los mercados de criptomonedas. Si bien se esperan novedades notables, ninguna es más esperada que el primer ETF de Bitcoin al contado del mundo. De hecho, los analistas predicen hasta un 95% de posibilidades de que el ETF reciba luz verde. Por eso, los inversores anticipan grandes movimientos en el mercado. Pero la SEC ha emitido una advertencia a medida que más inversores se unen al tren de Bitcoin. Mientras tanto, FOMO está aprovechando el próximo proyecto, Memeinator, que superó los $3,1 millones de dólares en preventa.

¿FOMO advierte sobre la tranquilidad del primer ETF de Bitcoin al contado?

Los usuarios de las redes sociales se entusiasmaron cuando la SEC de EE.UU. advirtió sobre los riesgos de la inversión en criptomonedas. La SEC advirtió a los entusiastas de las criptomonedas que no creen FOMO ni inviertan en activos digitales por el simple hecho de hacerlo. Desde el punto de vista inversor, FOMO se refiere al miedo a perder una oportunidad. Los inversores adoptan comportamientos compulsivos, como comprar un activo debido a una ganancia real o percibida.

Si bien no está claro por qué la SEC emitió la advertencia, los usuarios se adelantaron a ella como una señal positiva para el ETF al contado. Esto se produce incluso cuando el mercado espera con mucho optimismo una posible decisión antes de la fecha límite del 10 de enero. En consecuencia, FOMO se ha estado construyendo en torno a los mercados de criptomonedas, ayudando a Bitcoin a superar los $44.000 dólares.

Según la SEC, la gente no debería comprar un activo en particular porque otros sí lo hacen. En cambio, deberían invertir porque se ajusta a sus objetivos de inversión. El regulador también advirtió a los inversores que no aprovecharan una oportunidad de inversión porque figuras populares la promueven.

Memeinator cultiva recuerdos de memes a medida que la lista atrae

Aparte de Bitcoin, los inversores también están preocupados por el rápido crecimiento del panorama de los memes. A medida que se desarrollan noticias positivas sobre criptomonedas en torno a Bitcoin, es obvio que el resto del sector se beneficiará. Una criptomoneda que ha llamado la atención es Memeinator. Es un próximo proyecto de memes que aprovecha la inteligencia artificial para hacer que el sector de los memes valga la pena.

Memeinator utiliza IA para escanear la web y detectar memes débiles y no originales. Luego los aplasta de la faz de la tierra, garantizando que sólo prosperen los proyectos de calidad. De esta manera, Memeinator ofrece una solución al espinoso problema del crecimiento descontrolado de las criptomonedas meme.

Los analistas tienen en alta estima a Memeinator por su función y esperan que el token dé forma a las tendencias de los memes en 2024. A medida que el proyecto adquiera competencia, ganará popularidad, lo que llevará su precio a una capitalización de mercado prevista de mil millones de dólares. Para que Memeinator alcance un valor de mercado tan sustancial, los analistas han previsto una ganancia de hasta 50 veces.

Memeinator también invierte en marketing y marcas potentes. Corteja a los principales influencers y figura en los mejores intercambios. El objetivo es darse a conocer a nivel mundial y ganar terreno, vivir según su etiqueta de meme y volverse viral. Como tal, se espera que Memeinator gane exponencialmente, y se espera una posible cotización en las bolsas en 2024.

132% de retorno de la inversión en preventa y valor futuro de 50 veces de MMTR

La tentadora preventa de Memeinator también se ha visto impulsada por su promesa de altos rendimientos. El proyecto ofrece un enorme retorno del 132% en preventa. Por ejemplo, la preventa se abrió a $0,01 dólares en la etapa uno, pero MMTR ahora tiene un precio de $0,0186 dólares en la etapa 11. En la última etapa 29, el token tendrá un valor de $0,0485 dólares.

Además, el potencial de valor futuro de Memeinator podría desbloquearse mediante su uso en otras áreas de la Web 3.0. Uno de los más notables son los juegos, que se lanzarán al final de la preventa.

El token también estará disponible para apostar y obtener ingresos pasivos. También hay NFT comunitarios, donde los usuarios aprenden sobre los trabajos creativos del equipo de Memeinator. Con la aplicación, el potencial de que MMTR aumente 50 veces en el futuro es indudable. Mientras tanto, una especulación posterior a la cotización podría hacer que MMTR obtenga una ganancia de 10 veces en 2024.