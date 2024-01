Exclusiva: El Dr. Charan Singh aboga por un “ancla prudente” en el mar de deuda global

El ‘Informe sobre la deuda internacional 2023’ publicado recientemente por el Banco Mundial destacó el “grave peligro” que representa para los países de ingresos bajos y medianos debido al rápido aumento de cargas de deuda insostenibles.

Durante la última década, el ritmo de acumulación de deuda en varios países ha superado el crecimiento económico, que se espera que se modere aún más.

Como resultado, los enormes costos del servicio de la deuda están eclipsando las inversiones necesarias en áreas esenciales como la salud y la educación; mientras que muchos países en todo el mundo bien podrían estar al borde de una crisis de deuda en toda regla.

Tuvimos la suerte de hablar con el renombrado economista Dr. Charan Singh, director ejecutivo y director fundador de la Fundación EGROW, para comprender mejor las condiciones que llevaron a los elevados niveles de deuda actuales; la situación predominante en las economías avanzadas, los mercados emergentes y los países menos desarrollados; las implicaciones de tales desequilibrios en el crecimiento económico y la toma de decisiones; posibles salvaguardias y soluciones; y reformas muy necesarias en la arquitectura financiera internacional.

Fuente: EGROW Foundation

El Dr. Charan Singh es el director ejecutivo y director fundador de la Fundación EGROW. También es presidente no ejecutivo de Punjab & Sind Bank. Anteriormente, fue profesor titular de Economía del RBI en el prestigioso Instituto Indio de Gestión de Bangalore, India; Economista Principal del FMI, Washington DC; y Director de Investigación (Política Económica, Gestión de Deuda) del RBI. Entre otros cargos, el Dr. Singh formó parte de la junta directiva de NHB y NABFINS. El Dr. Singh ha publicado numerosas publicaciones y tiene dos libros en su haber.

El Dr. Singh completó una maestría en Economía Aplicada de JNU, Delhi y un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney en 1997. Continuó con estudios postdoctorales en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard de agosto de 2003 a agosto de 2004 y SCID, Universidad de Stanford desde agosto de 2004 hasta enero de 2006.

Los siguientes son extractos ligeramente editados de la discusión.

P) Gracias por su tiempo, Dr. Charan Singh. ¿Podría ofrecer a nuestros lectores una visión general de la gravedad y complejidad de la crisis de deuda actual (en los Estados Unidos de América, las economías avanzadas (EA), los mercados emergentes (ME) y los países menos desarrollados (PMA)?

R) Esta es una historia muy compleja y no comienza simplemente desde ayer o anteayer. La historia se remonta a lo que ocurrió durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008. La administración estadounidense utilizó nuevos instrumentos financieros: los derivados. Fueron muy letales, muchos no los entendieron y demasiado complejos para que el mundo financiero comprendiera sus implicaciones. Luego llegó la crisis de las hipotecas de alto riesgo y Lehman Brothers.

La política monetaria liberal o política monetaria no convencional en EE.UU. también llegó a Europa a través del Banco Central Europeo y a Inglaterra a través del Banco de Inglaterra.

Ahora bien, el mundo no estaba acostumbrado a este tipo de desarrollo económico típico y crítico y no entendía sus implicaciones. Entonces, cuando todo el sistema financiero colapsó, la economía global se volvió muy, muy vulnerable.

Es en este punto cuando el tamaño del balance se multiplicó por 4 en aproximadamente 4 años. Eso significa que hubo muchas implicaciones para la política monetaria porque la economía global estaba tambaleándose, por lo que las autoridades fiscales tuvieron que brindar un enorme apoyo. Entonces, por un lado, la oferta monetaria aumentó y, por otro, la política fiscal tuvo que respaldarla.

Como resultado, el equilibrio económico quedó completamente perturbado. Mientras el mundo todavía intentaba recuperarse de la red de políticas monetarias liberales y políticas fiscales acomodaticias, de repente nos enfrentamos al COVID.

Ahora, el COVID era una emergencia y todos teníamos que actuar para salvar vidas humanas. Una vez más sucedió lo mismo: la política monetaria tenía que ser liberal y la política fiscal tenía que ser acomodaticia.

Sobre la base de mucha evidencia empírica, el Tratado de Maastricht decidió que el 3% de la relación Déficit/PIB y el 60% de la Deuda/PIB son límites prudentes. Sin embargo, en medio de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, estos límites desaparecieron por completo. La relación deuda/PIB del mundo aumentó a más del 100% y los déficits también aumentaron enormemente.

El resultado de todo esto fue que los pagos de intereses sobre los presupuestos se volvieron muy grandes debido a que se habían endeudado tanto durante tanto tiempo. La carga de los pagos de intereses llegó a ser mayor que la del gasto en salud y educación. Esto ocurrió especialmente entre los mercados emergentes y los PMA.

Ahora bien, a partir de esto mismo se puede entender que estas economías han quedado atrapadas. Ha contraído una enorme cantidad de préstamos para cuidar de los sectores vulnerables de la sociedad, y ahora tiene que pagar esa deuda que se ha contraído. Debe pagar o hacer pagos de intereses, por lo que se encuentra en una especie de “trampa de deuda”. Ahí es donde están las complejidades, y en los países emergentes y los PMA donde la carga de los intereses es mayor que el gasto en salud y educación, los planes orientados al bienestar sufren enormemente.

P) ¿Cuál es el canal principal a través del cual las carteras de inversores y los hogares de las economías avanzadas, los mercados emergentes y los PMA pueden verse más afectados por la crisis de deuda?

A) La crisis de la deuda tiene múltiples implicaciones. Una de las implicaciones es que los préstamos para vivienda sufrieron mucho. Cuando la inflación es muy alta y los déficits públicos se disparan, los hogares individuales tienen que soportar el peso de la mala gestión de la política fiscal y monetaria.

En primer lugar, debido a la política de tipos de interés, mis préstamos para muchas cosas, como viviendas, automóviles o incluso bienes de consumo duraderos, se verán afectados.

Los tipos de interés están muy distorsionados en el sistema y, por tanto, no estoy dispuesto a tomar decisiones sobre inversiones a largo plazo. Las empresas, los emprendedores y las nuevas empresas también sufren porque la tasa de interés no es la que debería ser y fluctúa todo el tiempo.

Al mismo tiempo, la política fiscal de los gobiernos tampoco ha sido muy buena. No están seguros de las concesiones fiscales, las devoluciones de impuestos y las tasas impositivas: podrían aumentar, disminuir o estancarse. Toda esta incertidumbre que ha surgido tiene implicaciones para la toma de decisiones económicas.

Además, los mercados de valores no reflejan la posición exacta y por tanto pueden resultar engañosos. El tipo de cambio también puede ser engañoso. El canal de expectativas a través del cual se produce la transmisión está completamente interrumpido y embotado.

Por tanto, tanto la toma de decisiones de los hogares como las inversiones se ven afectadas y han entrado en una fase muy incierta. Como nadie sabe cuándo terminará esta incertidumbre, la toma de decisiones a nivel de los hogares y también a nivel de las empresas se ve afectada. Esta es la situación que prevalece en las economías avanzadas, los mercados emergentes y los PMA.

Dos fenómenos: el colapso de Lehman Brothers y el COVID-19 tuvieron consecuencias de gran alcance en este sentido. Si bien Lehman Brothers se extendió lentamente por todo el mundo y, por lo tanto, precipitó una situación difícil de manera cíclica (primero desde Estados Unidos hasta Europa y el Reino Unido), el COVID nos pasó a todos simultáneamente.

Lo que he compartido en mi análisis es común a las economías avanzadas, los mercados emergentes y las economías menos desarrolladas.

P) ¿Cuál es su opinión sobre las recientes minutas de la Reserva Federal y la probable trayectoria que espera para la política monetaria estadounidense hoy?

A) Estados Unidos ha estado conduciendo su política monetaria y fiscal de manera muy imprudente. Es la economía más grande del mundo, que representa más del 20% del PIB mundial. Su toma de decisiones tiene implicaciones en todo el mundo.

Incluso cuando Estados Unidos no es parte del acuerdo comercial, el 80% de la facturación comercial se realiza en dólares estadounidenses. Dada tal responsabilidad sobre los hombros de la formulación de políticas públicas en Estados Unidos, Estados Unidos realmente no se comportó de manera responsable.

La crisis de las hipotecas de alto riesgo surgió del uso de productos derivados. Estos no fueron instrumentos financieros muy responsables, como tampoco lo fue la política de reacción a Lehman Brothers, ni la abundante política fiscal que se produjo durante el COVID. Todo esto ha llevado a la crisis global simplemente por el comportamiento imprudente de Estados Unidos.

Después de que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, los impactos de la prolongada mala gestión de la economía fueron desencadenados por los aumentos de las tasas de interés y hubo una erupción volcánica. Todo lo que habían hecho en los últimos 10 años y que el mercado estaba ignorando de repente surgió y la erupción volcánica que tuvo lugar impactó a todos.

Así pues, las políticas de Estados Unidos han sido muy, muy irresponsables en los últimos 15 o 20 años. Han impactado a los propios estadounidenses y al resto del mundo.

Si bien Estados Unidos es una economía rica y pueden permitirse el lujo de superar estos desafíos, otros países asociados con Estados Unidos lo encuentran como un verdadero desafío. Por ejemplo, si a los mercados de Estados Unidos y de los países avanzados no les va muy bien, las exportaciones de los países emergentes y de los países menos desarrollados no van muy bien. Entonces, hay una imagen especular que está sucediendo.

Mientras que los estadounidenses, europeos y británicos ricos pueden permitirse estos pequeños contratiempos, países como la India y muchos países africanos no pueden hacerlo, ya que no tenemos las reservas ni el respaldo. Por lo tanto, los formuladores de políticas estadounidenses no han actuado de manera responsable ni se han comportado de manera responsable ante el resto del mundo.

Ahora, la inflación se ha moderado hasta cierto punto. Si fueran lo suficientemente buenos, deberían haber comenzado a reducir las tasas de interés, pero no lo han hecho. Ellos mismos estaban preparados para una recesión. Pueden permitirse el lujo de superar las implicaciones de una recesión, pero si esa recesión se refleja en nuestros países, a la población local le resultará muy difícil.

Sin embargo, ahora se han estabilizado y no están reduciendo las tasas de interés. Han evitado los temores recesivos que existían en las fases anteriores, por lo que, en esa medida, le han hecho bien a su economía.

El mundo también ha tenido en cuenta lo sucedido en Rusia y Ucrania y, por lo tanto, ha seguido adelante en este momento. Entonces, aunque la Fed ha indicado en diferentes lugares que puede haber repo estable por algún tiempo, mi lectura es que hacia finales de 2024 pueden comenzar a recortar.

Si empiezan a recortarlo, entonces el resto del mundo también tendrá que seguirlo porque, al imitar e imitar lo que hizo Estados Unidos, la mayoría de los países aumentaron las tasas y esas tasas de interés deberían comenzar a bajar. En el momento en que las tasas comiencen a bajar, se puede imaginar que habrá una reactivación de la economía y los motores del crecimiento podrían ponerse en marcha.

P) Como responsable de la formulación de políticas monetarias, ¿dónde ve los riesgos más elevados hoy en día?

R) Mi sensación es que las expectativas tienen que estar ancladas, y esas expectativas se han anclado con éxito en India y otros países emergentes, así como en Estados Unidos.

Una cosa está clara: hay tolerancia cero ante una inflación elevada. Pero entonces la cuestión es: ¿cómo se define la inflación alta y quién debería definir si una inflación del 2% es correcta o del 4%?

Ha habido muchas discusiones al respecto en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, publicó un artículo en el que cuestionaba si el 2% es el objetivo de inflación correcto o si debería ser un poco más alto.

Mi sensación es que un banco central no debería precipitarse a aumentar las tasas de interés cuando hay un aumento transitorio de la inflación. La guerra entre Rusia y Ucrania fue un problema pasajero, cuando la inflación había aumentado enormemente: cinco veces más que el promedio de 30 años (o 10% en comparación con el 2% que es el promedio de 30 años), los estadounidenses tenían que hacer algo. Sin embargo, la Reserva Federal no tenía por qué haber dado un salto.

Era obvio dónde estaba aumentando la inflación y fue el resultado de mucha mala gestión de la economía desde 2008 en adelante. Debería haberse manejado de una manera mucho más sofisticada que usando el mazo de aumentar las tasas de interés tan rápidamente.

Cuando las tasas de interés aumentaron tan rápidamente, el empleo, el crecimiento y la inversión se vieron afectados. Sin embargo, cuando era obvio que Lehman Brothers era la causa, que los valores respaldados por hipotecas eran la causa, o que la guerra entre Ucrania y Rusia era la causa, las cosas deberían haberse manejado de una manera mucho más sofisticada y moderada.

La lección que hay que aprender es que siempre que ocurre una crisis –ya sea la de Lehman Brothers o una como la del COVID, en la que hubo que cerrar la industria, o como la guerra entre Ucrania y Rusia– la política monetaria y fiscal prudente debería ser mucho más moderada. Pero creo que los países avanzados fueron muy reactivos durante los últimos 15 o 20 años. Deberían haber sido más moderados y considerados y debatir las cuestiones de manera mucho más seria y detallada de lo que sucedió.

Espero que la lección aprendida sea que no se debe aprovechar el instrumento de tipos de interés como el primer instrumento para combatir la inflación. Ahí es donde creo que los bancos centrales tienen una lección que aprender.

La segunda lección que se debe aprender es que los precios de las materias primas son más vulnerables a fluctuaciones amplias y están en tendencia a la baja, en particular los precios del petróleo. Por lo tanto, es necesario crear reservas de petróleo y considerar seriamente alternativas al petróleo. Así es exactamente como el mundo avanza hacia la energía solar, la energía eólica e incluso la energía nuclear.

Sabemos que el monopolio de cualquier cosa no es bueno. De manera similar, creo que es necesario romper el monopolio del petróleo como fuente de energía y, por lo tanto, es necesario explorar alternativas. Creo que el mundo ha empezado a hacer esto y ese esfuerzo debe fortalecerse.

P) ¿Cómo describiría la “política monetaria y financiera prudente” y en qué se diferencian entre las EA, los MEED y los PMA?

A) Como se mencionó, la política monetaria necesita un ancla: ¿cuál debería ser el ancla? Creo que no debería fijarse un objetivo de inflación del 2%. Hay que ser muy claro. En países que envejecen como Japón, el 2% puede ser demasiado bajo , y es por eso que están sufriendo. En economías absolutamente vibrantes como Estados Unidos, tal vez debería rondar el 3%-4%. En un país emergente como India, donde la gente es muy joven, entre un 2% y un 4% es demasiado bajo y un 6% puede ser más adecuado.

Por lo tanto, se debe proporcionar un ancla prudente a la política monetaria para anclar las expectativas.

Cuando se trata de política fiscal, tiene que haber un entendimiento sobre cuál es el indicador correcto. El Tratado de Maastricht había previsto un 3% del PIB para el déficit. ¿Es ese el indicador correcto? ¿Debería un país emergente como India reducir su gasto en inversión o infraestructura en el momento en que supere el 3%? Creo que no.

Por tanto, es necesario analizar la calidad del gasto. ¿Dónde se realiza el gasto público? Una vez que se decide la calidad del gasto, se decide cuál debería ser la relación deuda-PIB.

Todo este tiempo nos enseñaron en las aulas que si la relación deuda-PIB supera el 60% del PIB, el país entrará en crisis. India lleva mucho tiempo por encima del 60%. Ahora, el resto del mundo también ha estado por encima del 60% durante más de una década.

Por lo tanto, creo que también es necesario redefinir los anclajes de la política fiscal, pasando del 3% de déficit fiscal a PIB y del 60% de deuda a PIB. Hasta que eso se haga, es muy difícil tener una combinación adecuada de política monetaria y fiscal.

En lo que respecta al sector financiero, hay que tener mucho, mucho cuidado. Los activos dudosos (NPA, por sus siglas en inglés) no deberían ser tratados como algo que dé mucho miedo.

En emergencias como la de la COVID, donde todo el mundo está cerrado y todo el mundo tiene que tener mucho cuidado sobre cuándo permitir el acceso a sus instalaciones, cuándo hacer negocios o no, en esos momentos, las NPA, que son uno de los indicadores de si el banco está en crisis, debería recibir un trato más liberal.

De manera similar, cuando la economía global está en crisis, los índices de adecuación de capital también deben considerarse más con flexibilidad durante el tiempo que se esté debatiendo.

Tanto la política monetaria como la fiscal necesitan una revisión, y en el sector financiero aún no hemos establecido esos puntos de referencia, pero creo que debemos observar los indicadores macroeconómicos y luego decidir si una institución está en crisis o no. Entonces podremos decidir si se deben tomar medidas correctivas o si se debe cerrar la institución.

Debemos proceder país por país y hacer un análisis granular mientras observamos los errores cometidos en el pasado que precipitaron las crisis. Sólo un enfoque tan granular puede ayudar, en lugar de un enfoque de maza como el que utilizan hoy en día los expertos del sector financiero en la economía mundial.

P) En los países más ricos, los países emergentes y los países muy endeudados, ¿cuáles probablemente serán las salvaguardias y soluciones más efectivas en relación con la crisis de deuda global?

R) Mi lectura es que dos instituciones desempeñan un papel muy destacado en la economía global: el Banco Mundial (BM) y el FMI. Ambos tienen un papel importante que desempeñar ahora y están alerta a ello, pero su atención se ha desviado hacia la financiación climática.

En este punto, creo que ambos deben centrarse en las políticas monetaria y fiscal. La financiación climática es importante, pero no debe anular ni dejar estas dos cosas importantes en un segundo plano.

Ahora la cuestión es ¿qué se puede hacer? El FMI y el BM deben organizar mesas redondas de responsables de políticas y analizar qué se debe priorizar y qué no.

Dado que hay una deficiencia de recursos que se canalizan a través de instituciones multilaterales como el BM y el FMI, el sector privado juega un papel muy importante. Mientras que las instituciones multilaterales cobran una tasa de interés muy nominal, el sector privado no cobra una tasa de interés nominal. Te despluman y tienen una tasa de retorno muy alta.

Por lo tanto, también se discutieron reformas para las instituciones multilaterales: NK Singh de la India y Larry Summers de Harvard elaboraron un muy buen estudio para el G20 que hablaba tanto de los bancos multilaterales como de la deuda multilateral. Afirmó que se debe reducir el papel del sector privado en los préstamos a los PMA y los países emergentes, y que se debe aumentar el de las agencias multilaterales para que estos países puedan acceder a los fondos y recursos que necesitan a una tasa de interés más baja. Eso es lo que pueden permitirse.

Si tengo que construir una carretera, ¿qué retorno puedo esperar de ello? Se puede decir que se puede instalar un puente de peaje para cobrar una tarifa, pero ¿cuántas personas podrán pagar el peaje? Encontrarán formas de eludirlo y, por lo tanto, estas cosas llevan tiempo. Las devoluciones tardan entre 50 y 75 años en recuperar el coste.

Las instituciones multilaterales tienen los mecanismos para prestar durante 50 a 75 años y debemos tener cuidado de no colocar a los PMA más vulnerables entre los tiburones del sector privado que los seducen para que tomen préstamos, les muestran tasas de interés burlonas y luego cuando la economía local no lo permite: estos países caen en una trampa de deuda.

Por lo tanto, los observadores globales: el FMI y el BM deben desempeñar un papel muy importante en esto.

P) ¿Cuáles son las lecciones clave de la GFC u otras crisis de deuda que las autoridades pueden aprovechar para promover la colaboración global en la gestión de la deuda?

R) En mi opinión, la lección más importante es priorizar sus gastos y priorizar dónde se gasta el dinero. No se deje seducir por prestamistas que están dispuestos a prestarle todo lo que desee, pero a tasas muy bajas al principio y exorbitantes al final. No haga eso. No se acostumbre demasiado a prestar o pedir prestado en los mercados internacionales. Si bien existe un riesgo de tipo de cambio, también existe un riesgo de tasa de interés: priorice el área en la que desea crecer.

En segundo lugar, según mi experiencia, siempre es mejor crecer orgánicamente que pedir prestado y crecer. Por lo tanto, tiene que haber un límite hasta el cual se puede endeudarse y crecer, y ese límite debe ser contextual y específico de cada país dependiendo de cuánto espacio fiscal esté disponible. Viva dentro de ese espacio al decidir cuánto pedir prestado.

Cada economía también tiene una capacidad de absorción. Por ejemplo, tú y yo estamos acostumbrados a una determinada cantidad de comida durante el día. Si consumimos cinco veces esa comida, no sólo nos vamos a hinchar, sino que va a impactar nuestro sistema digestivo y puede hacernos daño.

De manera similar, toda economía tiene una capacidad de absorción. No se puede comer en exceso y tratar de crecer mediante el consumo excesivo. Eso también puede ser contraproducente. Por lo tanto, establezca sus prioridades, establezca su apetito y luego observe el análisis de costo-beneficio a lo largo de la vida del proyecto, durante cuánto tiempo necesita pedir prestado y cuándo se espera que comiencen los retornos.

Lo que intento señalar es que en el presupuesto, si los pagos de intereses se convierten en la mayor parte del gasto, entonces se ha perdido el toque de elaboración del presupuesto.

En un presupuesto, por lo general, se debe priorizar el gasto y los pagos de intereses deben ser el último elemento, mientras que la salud, la educación, las habilidades y la generación de empleo deben ser los primeros cuatro elementos.

Entonces, mi propia lectura es que hay países que se dejan seducir por pedir préstamos porque están disponibles a tasas de interés fáciles. Una vez que se hayan endeudado, los políticos locales y la burocracia local no entenderán que esto puede venir y perjudicarlos dentro de 20 años, o incluso dentro de 15 años.

Pedir prestado nunca es una buena idea, como sucede en las finanzas personales y en las finanzas públicas. Si es necesario tomar prestado, debe ser con prudencia y debe ser supervisado periódicamente.

En general, el endeudamiento debería invertirse en formación de capital (construcción de represas, carreteras, capacitación, educación para preparar a la fuerza laboral para un futuro mejor) y no utilizarse sólo para sueldos y salarios, o sólo para gastos de consumo.

Debe utilizarse para gastos de capital donde se crean activos y los activos generan rendimientos.

P) ¿Cuál es el futuro del dólar en los próximos años? ¿Existe alguna amenaza de que sea desplazado de su posición de moneda de reserva?

A) No durante mi vida, así que no hasta dentro de 25 años.

La economía estadounidense representa el 25% del PIB mundial. China está tratando de superarlo y tiene sus propias limitaciones y desafíos. Acabamos de ver el colapso del sector inmobiliario y no estoy seguro de si han podido contener ese colapso. La conferencia de año nuevo del jefe de China se basa en que 2024 será un año desafiante y señaló que a la economía no le ha ido bien en 2023 por razones obvias. Por lo tanto, la economía global está en graves problemas.

Yo diría que, en esa medida, la economía estadounidense ha emergido con mucha más fuerza que la economía china.

La economía de China también ha tenido que soportar el embate de las ramificaciones del COVID. Por lo tanto, las empresas extranjeras que operan en China están buscando vías fuera de China, y Estados Unidos no tiene oposición.

Otras monedas como la rupia india y la libra esterlina están muy por detrás.

Por cierto, ¿cuántas personas, cuando la India no es un socio comercial para ellos, crearían una factura en rupias indias? Nadie. Mientras que el 85% del comercio mundial, incluso cuando Estados Unidos no es parte, se factura en dólares estadounidenses.

Otros países tienen un largo camino por recorrer antes de plantear un desafío serio a Estados Unidos. No preveo que le pase nada en un futuro próximo.

El euro está funcionando muy bien y posiblemente podría plantear algún tipo de desafío, y además es una moneda que tiene demanda.

Una moneda también se considera moneda de reserva internacional si las tareas que realiza son muy importantes, como estar disponible para fines de transacción y almacenamiento. Estas tareas sólo pueden realizarse con una moneda que sea altamente creíble, y para establecer credibilidad se necesita mucho tiempo.

Como resultado, no veo que los dólares estadounidenses sean reemplazados en el futuro cercano.

P) ¿Podría usted también comentar sobre el motivo de las compras de oro físico por parte de los bancos centrales? ¿Está esto relacionado con la crisis de la deuda?

A) El oro es una materia prima que siempre ha sido amiga del banco central. Es una moneda internacional. No tengo que explicarle a nadie qué es este metal que tengo en la mano. Puedo usar ese activo líquido en las selvas de África y la ciudad de Nueva York. Esa es la belleza del oro.

Cualquier banco central almacenará oro en grandes cantidades. No diría que las compras de oro por parte de ningún banco central se deban a la era post-Covid. Yo diría que ha estado sucediendo durante siglos. Los bancos centrales siempre han mantenido reservas de oro en su país, y eso es lo que proporciona estabilidad a la moneda. Por lo tanto, los bancos centrales seguirán comprando oro.

Nuestro banco central en la India también lo compra, e incluso en otras partes del mundo, el oro ha estado en los balances de la mayoría de los bancos centrales. Proporciona estabilidad mientras que todos los demás activos financieros pueden fluctuar. Todas las demás monedas fluctuaron en su valor después de COVID, pero el oro ha sido una moneda que se ha mantenido estable y proporciona credibilidad al balance del banco central.

P) ¿Le gustaría compartir con nuestros lectores alguna palabra de despedida sobre el estado de las finanzas globales?

A) Sí, es necesario revisar la arquitectura financiera internacional.

El FMI y el BM deberían haber proporcionado seguros a los países que más lo necesitaban cada vez que ocurría un accidente. Pero vimos lo que ocurrió recientemente en Sri Lanka. El accidente ocurrió, la gente estaba en las calles, pero al FMI le resultaba un poco difícil darles dinero cuando más lo necesitaban.

Aunque el FMI y el BM existen desde hace aproximadamente 75 años, su papel ha cambiado con el tiempo y se ha vuelto mucho más convincente ahora, mientras que su cobertura también tiene que ampliarse con el cambio en la evolución del sector financiero en los países emergentes.

En segundo lugar, la arquitectura financiera internacional debería poder brindar ayuda y asistencia, orientación y apoyo a los países que más lo necesitan. Eso significa que no son Estados Unidos, Gran Bretaña o los países europeos los que más necesitan al FMI y al BM. Creo que, en particular, los países de América Latina y África también necesitan representación en estas instituciones.

Entonces, mi lectura es que la arquitectura financiera internacional necesita ser revisada pronto, necesita ampliar su cobertura y luego tomar en cuenta los problemas y desafíos que enfrenta el mundo ahora en comparación con 1950, cuando se crearon. Eso falta ahora y ese hecho ha informado mis respuestas a algunas de sus preguntas anteriores.