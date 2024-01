Los agricultores de Estados Unidos y Brasil están en problemas a medida que los precios de productos básicos clave siguen cayendo. El precio de la soja se ha desplomado hasta un mínimo de $1.220 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2021. Ha caído más de un 30% desde el punto más alto de 2022.

Los precios del maíz, la soja y el trigo han caído

Copy link to section

De manera similar, el precio del maíz se ha desplomado a $4,6 dólares el bushel, un 44% por debajo de su punto más alto en 2022. Otras materias primas agrícolas como el trigo, el azúcar y el algodón también han estado bajo presión en los últimos meses. Esta tendencia es beneficiosa para la mayoría de las personas que ven que la inflación disminuye.

Precios de la soja frente al maíz

El maíz y la soja están pasando apuros debido a la difícil dinámica de la oferta y la demanda. La oferta ha aumentado considerablemente a nivel mundial, ayudada por el buen tiempo en países como Rusia, Ucrania y algunos países europeos.

En el último informe WASDE, el USDA afirma que la producción en estos países aumentó y fue compensada por una disminución en Bulgaria y México. Las existencias mundiales de maíz también aumentaron marginalmente a 315,2 millones de toneladas.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La soja también ha experimentado una mayor producción en países como Rusia y Canadá a medida que cayó la producción de Brasil. El informe WASDE añade:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“El aumento de la oferta y las primeras exportaciones en la campaña comercial 2023/24 (que comienza en octubre de 2023) llevaron a un aumento de 2,0 millones de toneladas en las exportaciones de Brasil”.

El desempeño de la soja y el maíz también se debe al creciente dominio de Brasil en la industria agrícola. China, el mayor consumidor de maíz y soja del mundo, ha optado por más productos brasileños que los estadounidenses.

Las materias primas brasileñas suelen ser más baratas que las producidas en Estados Unidos, donde los salarios han seguido aumentando recientemente. Los costos de transporte desde las granjas hasta los puertos también han aumentado a medida que cae el volumen del río Mississippi.

Tensiones entre Estados Unidos y China

Copy link to section

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China no han ayudado al sector agrícola. Ahora que Trump promete más aranceles para los productos chinos, existe la preocupación de que podamos volver a donde estábamos en 2018.

Para resolver esta crisis, China ha aumentado sus compras de maíz y soja a Brasil, Argentina y otros países. Beijing también ha ejercido más presión sobre sus ciudadanos para impulsar la producción agrícola. Como resultado, un informe mostró que la producción total de cereales de China saltó a un récord de 687 millones de toneladas en 2021 y se espera que la tendencia continúe.

La actual crisis del maíz y la soja tiene un lado positivo porque tienden a ser muy cíclicos. Una fuerte caída de los precios conduce a una menor producción, lo que conduce a precios más altos a largo plazo.