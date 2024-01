El precio de Ethereum (ETH) ha aumentado un 8,5% en las últimas 24 horas hasta alcanzar máximos de $2.448 dólares en los principales intercambios de cifrado (aumentó a $2.459 dólares en Coinbase). Frente a Bitcoin (BTC), la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado había subido más del 12% hasta 0,05392 BTC.

Las ganancias de ETH se producen cuando BTC rondaba los $45,300 dólares, más de un 3% menos en las últimas 24 horas.

Gráfico del precio de Ethereum el miércoles 10 de enero de 2024. Fuente: TradingView

Lido DAO, Arbitrum y Rocket Pool se dispararon cuando ETH alcanzó los $2.4k

Mientras que Ethereum subió un 8,5%, varias altcoins aumentaron dos dígitos. Según datos de CoinGecko, las monedas del ecosistema Ethereum Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) y Optimism (OP) se dispararon a medida que ETH ganó impulso.

Los tokens de gobernanza de participación líquida LDO y RPL cotizaron con un aumento del 19% y el 21% respectivamente al momento de escribir este artículo, con Lido DAO cambiando de manos a $3,86 dólares y Rocket Pool a $33,37 dólares. Mientras tanto, los tokens nativos de las plataformas de capa 2 de Ethereum, Optimism y Arbitrum, aumentaron un 16% y un 19% respectivamente. OP cotizaba a $3,71 dólares y ARB a $2,01 dólares a las 11:24 am, hora del este del miércoles.

El impulso alcista experimentado por Ethereum y las monedas relacionadas se produjo después de la ridícula alerta de noticias del martes sobre la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. La publicación falsa en la cuenta X oficial de la SEC resultó en que BTC se disparara a un máximo de 19 meses por encima de $48,000 dólares en Binance.

Sin embargo, la cuenta oficial X del presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la noticia de la aprobación era falsa ya que la cuenta del regulador había sido pirateada. BTC se desplomó a mínimos de $45.000 dólares. Hoy, el precio de la criptomoneda insignia alcanzó un mínimo intradiario de $44,383 dólares en Binance y $44,320 dólares en Coinbase.

Sin embargo, los analistas son optimistas sobre el precio de BTC, y Tom Lee de Fundstrat predice que Bitcoin podría alcanzar máximos de $150.000 dólares en los próximos 12 meses. Entre los catalizadores del mercado alcista se encuentra la muy esperada aprobación spot del ETF y la próxima reducción a la mitad de Bitcoin.