El precio de las acciones de Vodafone (LON: VOD) no está funcionando bien incluso cuando la dirección trabaja para resolver sus numerosos desafíos. La acción ha caído más del 55% desde su nivel más alto en 2018 y se encuentra cerca de su punto más bajo desde enero de 2013.

Dar la vuelta para tomar tiempo

Copy link to section

Vodafone, una de las mayores empresas de telecomunicaciones, se enfrenta a numerosos desafíos. Su crecimiento en mercados centrales como Alemania y el Reino Unido se ha estancado mientras el costo de hacer negocios aumenta. Como resultado, la dirección está trabajando para resolver estos problemas y posicionarla para el crecimiento.

En el Reino Unido, Vodafone pretende impulsar el crecimiento fusionándose con Three, una empresa propiedad de SK Hutchison de Hong Kong. Ese movimiento le ayudará a ganar escala mientras compite con empresas como BT Group y Virgin Media.

La otra gran estrategia es que Vodafone esté reduciendo su montaña de deuda vendiendo negocios. Se ha deshecho de su participación en Vantage Towers, Vodafone Hungría y Vodafone Ghana. Estas enajenaciones le han ayudado a reducir su deuda neta a 36.200 millones de euros desde los 45.200 millones de euros anteriores.

Vodafone vendió su negocio español a Zegona en una operación de 5.000 millones de euros. También está en conversaciones con Iliad sobre la fusión de su negocio italiano con Iliad Italia. El objetivo es crear una empresa más grande que pueda competir bien con Telekom Italia. La empresa combinada estaría valorada en más de 14.000 millones de euros.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Por tanto, está claro que Vodafone está tomando las medidas adecuadas para impulsar el crecimiento de sus ingresos y reducir su enorme carga de deuda. Por un lado, su acuerdo italiano le proporcionaría 6.500 millones de euros en efectivo, 2.000 millones de euros en efectivo para los accionistas y una participación del 50% en la empresa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El desafío es que la naturaleza de su negocio enfrenta desafíos en países clave. Como escribí recientemente, Ofcom está considerando poner límites al ajuste de precios por inflación en el Reino Unido. Una medida de este tipo perjudicaría el negocio de la empresa al limitar el crecimiento de los ingresos.

Tampoco está claro si la CMA permitirá la fusión de Vodafone y Three. Estos desafíos explican por qué la empresa cotiza con descuento en comparación con sus pares. Tiene un múltiplo TTM PE de 2,17 frente al promedio del sector de 17.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Vodafone cayeron un 4,3% hasta los 21.900 millones de euros en el primer semestre del año fiscal 24. Su beneficio operativo se desplomó un 44,2% hasta los 1.650 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre ajustado fue de -1.400 millones de euros.

Análisis del precio de las acciones de Vodafone

Copy link to section

Gráfico VOD de TradingView

En cuanto al gráfico semanal, vemos que el precio de las acciones de VOD ha estado en una fuerte tendencia bajista durante mucho tiempo. Se desplomó desde el máximo de enero de 2018 de 156,26 peniques a un mínimo de 64,56 peniques en diciembre. La acción se mantiene por debajo de varios niveles clave, como el soporte de 86,17 peniques, la oscilación más baja del 1 de noviembre de 2021. Este precio también fue el escote del patrón de doble techo.

Las acciones están por debajo de los promedios móviles de 50 y 25 semanas, lo que indica que los bajistas todavía tienen el control. Por lo tanto, sospecho que la acción seguirá bajo presión mientras esté por debajo del promedio móvil de 50 semanas.