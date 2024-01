Previsión de acciones de Apple (AAPL): buena empresa en mal estado

El precio de las acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) se sitúa cerca de su máximo histórico incluso cuando enfrenta desafíos sustanciales. La acción cotizaba a $185,9 dólares el viernes, unos puntos por debajo de su máximo histórico de casi $200 dólares. Este precio le otorga una capitalización de mercado de más de $2,9 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más grande del mundo.

Apple carece de un catalizador claro

Apple, el mayor holding de Warren Buffett, se ha convertido en la mayor empresa del mundo en fabricar los mejores dispositivos. Sus iPhone, Mac, iPad, AirPods y relojes son los mejores en sus categorías. También controla su ecosistema ejecutando su software en todas sus marcas.

A lo largo de los años, los ingresos y la rentabilidad de la empresa han crecido exponencialmente. Los ingresos totales aumentaron de $260 mil millones de dólares en 2019 a más de $383 millones de dólares en los últimos doce meses (TTM). Su beneficio anual se acerca a los $100.000 millones de dólares.

Sin embargo, creo que Apple está sobrevalorada y que en realidad está en mal estado. Por ejemplo, Apple tiene un ratio PE final de 30,33, superior a la mediana del sector de 21. Su múltiplo PE adelantado es 28 en comparación con la mediana del sector de 23. El índice S&P 500 tiene un ratio PE de 22.

Para una empresa que cotiza con una prima, se esperaría que tuviera un fuerte crecimiento de ingresos y rentabilidad. Apple ya no crece tan rápido. En el trimestre más reciente, los ingresos de la compañía cayeron un 2,8%, mientras que la mediana del sector registró un crecimiento del 6,26%. Sus ingresos a plazo del 2,08% son inferiores a la media del sector del 7,71%.

No está claro de dónde obtendrá Apple su crecimiento. Por un lado, a diferencia del pasado, la gente ya no compra iPhones todos los años. Además, la fortaleza del dólar estadounidense ha hecho que el iPhone sea inasequible para la mayoría de las personas en los mercados emergentes. Esto explica por qué los ingresos del iPhone retrocedieron en el último trimestre.

También existe preocupación por el futuro del iPad. Si bien el producto fue muy popular en el pasado, muchas personas ya no lo compran. Al igual que el iPhone, muchos clientes permanecen más tiempo con sus viejos iPads.

Lo más importante es que Apple ha estado apostando por su segmento de servicios, que incluye Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud y App Store. En el trimestre más reciente, el segmento generó un crecimiento interanual de ingresos del 16% a $22.300 millones de dólares. Espero que el crecimiento del segmento continúe pronto pero a un ritmo más lento.

Apple también apuesta su futuro por Vision Pro, los auriculares virtuales que empezarán a venderse el 2 de febrero. Debido a su precio, sospecho que será un producto de nicho que no alcanzará el éxito de productos clave como el Apple Watch y los AirPods.

El otro desafío para Apple es su exposición a China, un país que se encuentra en una guerra fría con Estados Unidos. Una nueva guerra en Taiwán expone a China a grandes riesgos, ya que fabrica allí la mayoría de sus productos.

Previsión del precio de las acciones de Apple

Gráfico AAPL de TradingView

Para ser claro. Apple sigue siendo una gran empresa con productos de calidad, buena reputación y uno de los mejores balances del mercado. El desafío es que la empresa enfrenta algunos desafíos de crecimiento que justifican una valoración de $3 billones de dólares.

En cuanto al gráfico diario, vemos que el precio de las acciones de AAPL ha formado un patrón de doble techo. En la mayoría de los casos, este es uno de los patrones más bajistas. El escote de este patrón está en $165 dólares. Por lo tanto, no podemos descartar una situación en la que Apple se retire y vuelva a probar este soporte en los próximos meses. Esto explica por qué los analistas de Barclays rebajaron recientemente la calificación de las acciones de Apple.

