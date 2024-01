Los precios de Bitcoin (BTC) han disminuido después de la tan esperada aprobación del fondo cotizado en bolsa, lo que confirma un escenario de venta de noticias para la moneda digital líder. Mientras tanto, los principales tokens, incluidos Memeinator (MMTR), Sui (SUI) y Bonk (BONK), con sede en Solana, parecen estar listos para tendencias alcistas en los próximos siete días.

La caída del dominio del mercado de Bitcoin

La principal criptomoneda fue testigo de ventas masivas en el área de valor de $46,000 dólares, lo que provocó caídas de precios hacia la zona de $42,000 dólares. Además, surgió una tendencia bajista en las 24 horas anteriores cuando Bitcoin sufrió liquidaciones significativas. Eso catalizó caídas hacia los $41,5 mil dólares antes de ligeros resurgimientos hasta valores al cierre de esta edición de alrededor de $42,6 mil dólares.

Además, el dominio del mercado de BTC ha alcanzado un mínimo mensual del 51,14%. Las caídas podrían estar impulsando los repuntes en el espacio de las altcoins. Generalmente, los inversores compran alternativas durante las caídas del precio de Bitcoin.

Las continuas caídas de Bitcoin probablemente impulsarán los precios de las altcoins a máximos significativos en la próxima semana.

Memeinator (MMTR)

Memeinator continúa consolidando su presencia en el mercado mientras se centra en la legitimidad dentro del mundo criptográfico de los memes. La altcoin ha permanecido en el radar de los inversores debido a varios acontecimientos optimistas, incluida una preventa exitosa, lanzamientos aéreos masivos y obsequios lucrativos.

Los jugadores interesados pueden comprar MMTR al precio actual de $0,0186 dólares. Eso podría presentar una lucrativa oportunidad de rentabilidad, ya que los analistas esperan que el token supere los $0,1 dólares para finales de 2024, lo que no es descabellado si consideramos el desempeño de rivales como Pepe Coin.

Perspectiva del precio de Sui

Sui mantuvo una perspectiva alcista el último día, acercándose a su ATH mientras superaba el nivel vital de $1 dólar. Los bajistas lucharon por el control mientras arrastraban el token desde $ 1,35 a $ 1,240 dólares durante este escrito. El éxito de los vendedores podría catalizar una nueva prueba de la EMA 20, considerando las condiciones de sobrecompra del Índice de Fuerza Relativa.

No obstante, un rebote más allá de la EMA 20 podría impulsar los precios del SUI hacia los $2 dólares la próxima semana.

Análisis de precios de BONK

BONK atrajo a los participantes del mercado con su desempeño reciente. Sin embargo, el alt permanece dentro del rango después de que no logró superar el obstáculo en $0,000017 dólares. Mostró un optimismo de $0,00001448 dólares, tras un salto de más del 6% en el último día.

Mientras tanto, el RSI se balanceó cerca del nivel medio, mientras que la EMA de 20 días se mantuvo algo horizontal, sin proporcionar dirección a los bajistas ni a los alcistas.

Los alcistas deberían mantener BONK más allá de la línea de tendencia bajista para asegurar el dominio durante la próxima semana. Tal movimiento podría empujar el activo hacia los $0,000023 dólares antes de contemplar nuevas tendencias alcistas.

