Las noticias notables sobre NFT de esta semana provienen del minorista de videojuegos GameStop, que anunció que su mercado NFT cerrará el próximo mes. La empresa que cotiza en bolsa cita “incertidumbre regulatoria” por su decisión de descontinuar el negocio NFT.

Mientras tanto, Pullix (PLX), un próximo intercambio comercial que también ofrecerá una plataforma de lanzamiento DeFi y NFT, ha ganado una tracción considerable durante su preventa.

GameStop cerrará el mercado NFT

GameStopNFT, la plataforma blockchain que el minorista de juegos con sede en EE.UU. lanzó a fines de octubre de 2022, publicó un aviso en su sitio web indicando que su mercado NFT cerrará el 2 de febrero de 2024.

Según GameStop, su decisión se debe a la “continua incertidumbre regulatoria del criptoespacio”. Si bien los usuarios no podrán comprar, vender ni intercambiar NFT en la plataforma a partir de la fecha de entrada en vigor, seguirán accediendo a estas funciones para sus tenencias en otros mercados de NFT.

“A partir del 2 de febrero de 2024, los clientes ya no podrán comprar, vender ni crear NFT. Sus NFT están en la cadena de bloques y seguirán siendo accesibles y vendibles a través de otras plataformas”, afirma el aviso.

La decisión de GameStop de cerrar su mercado NFT sigue a la decisión del año pasado de descontinuar la billetera criptográfica de la compañía. También se produce unos meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusara a un proyecto NFT con sede en EE.UU. de violar las leyes de valores.

A pesar de esta y otras acciones de aplicación de la SEC, la industria de la criptografía está segura de que la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin al contado es un paso crucial en la búsqueda de una mayor claridad regulatoria. Eso es ver un mercado cada vez más alcista buscando nuevas oportunidades.

Pullix (PLX): una bolsa híbrida

Los intercambios centralizados, o CEX, continúan desempeñando un papel vital en el espacio criptográfico, proporcionando vías de acceso críticas y liquidez a nivel institucional. Pero las desventajas del uso de estos intercambios de cifrado se han manifestado notoriamente luego de implosiones masivas, incluidas FTX y otras. Más personas que buscan alternativas han optado por intercambios descentralizados o DEX.

Las fuertes medidas de seguridad y el control sobre los propios activos dan una ventaja a las plataformas DEX. Sin embargo, el problema de liquidez significa que las plataformas DEX también tienen deficiencias. Ahora imagine un intercambio que reúna lo mejor de CEX y DEX.

El intercambio híbrido que surgió de esto tiene a los expertos sugiriendo que podría ser una tendencia clave en 2024 y más allá. Pullix aspira a ser el jugador dominante en este incipiente espacio criptográfico.

¿Qué hace que Pullix sea único?

Para los comerciantes e inversores de criptomonedas, el modelo de infraestructura híbrida que ofrece Pullix significa una cosa: acceso a los beneficios de utilizar una plataforma descentralizada y al mismo tiempo aprovechar la liquidez y la conveniencia de una plataforma centralizada.

Pullix no sólo combina estas características, sino que ofrece acceso a un modelo único de reparto de ingresos.

Al comerciar y proporcionar liquidez a los creadores de mercado automatizados, los poseedores del token nativo PLX ganan tanto con sus operaciones como con una parte de los ingresos diarios de Pullix. Además, si bien este intercambio respaldado por la comunidad está diseñado para ofrecer rendimiento agrícola y apuestas, también tendrá una plataforma de lanzamiento DeFi y NFT.

Así pues, con Pullix las ventajas van más allá de la seguridad y la liquidez. También se pueden aprovechar oportunidades de ingresos pasivos en todo el mercado NFT.

A medida que los intercambios híbridos ocupan un lugar central en todo el mercado, el enfoque de Pullix podría diferenciarlo de otros, proporcionando combustible para el crecimiento posterior al lanzamiento. La preventa ofrece una oportunidad para aquellos interesados de ingresar temprano, con el token PLX nativo actualmente disponible a $0,08 dólares en la etapa 6.

Para obtener más información sobre este intercambio híbrido y su token PLX, haga clic aquí.