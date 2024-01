Binance agrega el proyecto ZK Manta (MANTA) a Launchpool

El intercambio de cifrado Binance ha anunciado Manta (MANTA), el L2 modular para aplicaciones ZK, como el proyecto número 44 de Launchpool.

A medida que esté disponible en Binance Launchpool, los usuarios comenzarán a cultivar MANTA apostando sus tokens BNB y FDUSD en los dos grupos. Los usuarios podrán cultivar tokens MANTA en los próximos dos días, señaló Binance en su anuncio del 15 de enero.

Recompensas de Launchpool de 30 millones de MANTA

Del suministro máximo de mil millones, 30 millones, o el 3% del suministro, estarán disponibles para los usuarios como recompensas de Launchpool. Binance aplicará un límite por hora de 50.000 MANTA y 12.500 MANTA en el grupo BNB y FDUSD respectivamente. La agricultura comenzará a las 00:00 UTC del 16 de enero de 2024.

Según Binance, el intercambio incluirá el token MANTA el 18 de enero a las 10:00 UTC. El nuevo token tendrá MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD y MANTA/TRY como pares comerciales admitidos. En particular, Binance aplicará su etiqueta Seed a Manta, lo que indica la posibilidad de que se produzcan grandes fluctuaciones en el precio de este token.

¿Qué es Manta?

Manta es una cadena de bloques modular en Ethereum impulsada por MANTA, el token nativo utilizado para la gobernanza, las apuestas, la delegación de coladores y las tarifas de la red. El token también se utiliza dentro del ecosistema de Manta para obtener liquidez nativa y como garantía.

La red de prueba de Manta Pacific, la plataforma de aplicaciones de conocimiento cero (ZK) de capa 2 equivalente a EVM, ya está disponible. Ofrece integración con Celestia DA y Polygon zkEVM.

La plataforma tiene previsto su lanzamiento beta de Manta Pacific Mainnet en el segundo trimestre de 2024. La hoja de ruta también incluye la habilitación de multiprover en la red principal de Manta Pacific, la transición a zkEVM y el lanzamiento de Universal Circuits 2.0 en testnet.