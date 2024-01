El precio del token de Hedera Hashgraph (HBAR) permaneció en una fase de consolidación después de que el Consejo de Hedera anunciara una asociación con Hitachi America. Esta asociación permitirá que Hitachi se una al consejo de gobierno de Hedera.

Hitachi se une a otras organizaciones estimadas en este consejo como Google, Dell, Avery Dennison, Nomura y Wipro. Como miembro del consejo, Hitachi utilizará la cadena de bloques de Hedera para impulsar su ecosistema en industrias como la energía, la electrónica y la atención médica.

Precisamente, pretende empezar a utilizarlo para sus pruebas de conceptos para productos de la cadena de suministro de extremo a extremo. En una declaración, Ravigopal Vennelakanti, vicepresidente de Big Data Analytics de Hitachi, dijo:

“Hitachi ve potencial en el mundo real en las soluciones de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) construidas sobre Hedera, dada la tecnología altamente escalable y segura de la red, y el fuerte compromiso con la sostenibilidad. Hedera aborda las necesidades emergentes en la resiliencia de la cadena de suministro, la energía limpia, TI/OT y las industrias de semiconductores, por ejemplo”.

La asociación con Hitachi es importante debido a su tamaño. Hitachi es la novena empresa más grande que cotiza en bolsa en Japón con una capitalización de mercado de más de $72 mil millones de dólares. Proporciona sus soluciones en todo el mundo.

Muchas grandes empresas han seleccionado a Hedera como su proveedor de servicios blockchain por varias razones. Por un lado, es una de las cadenas de bloques más rápidas del mundo, con solo 3,2 segundos de tiempo hasta su finalización. También puede manejar miles de transacciones por segundo (TPS) por centavos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Hedera Hashgraph ha aumentado su participación de mercado y su oferta en los últimos meses. Por ejemplo, en una declaración reciente, los desarrolladores lanzaron Stablecoin Studio, una solución que ayuda a las personas a crear y lanzar sus monedas estables.

Mientras tanto, el ecosistema DeFi de Hedera, aunque más pequeño que el de sus rivales, está creciendo. Ahora tiene más de $71 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL). SaucerSwap, el DEX más grande de su ecosistema, ha ganado participación de mercado.

HBAR de Hedera Hashgraph permaneció en una fase de consolidación después del anuncio de Hitachi. El lunes cotizaba a $0,080 dólares, por debajo del máximo de $0,087 dólares de la semana pasada. Ha caído más del 22% desde su punto más alto en diciembre.