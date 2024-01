Hito histórico: primer contrato de alquiler de Bitcoin firmado en Argentina

En un movimiento innovador, Argentina ha sido testigo de la firma del contrato inaugural de Bitcoin del país después de que se firmara un contrato de alquiler de Bitcoin en Rosario.

Este desarrollo se produce inmediatamente después del decreto transformador del presidente Javier Milei, que permite acordar contratos en “moneda de curso legal o en moneda extranjera”, confirmó además la ministra de Relaciones Exteriores del país, Diana Mondino. La medida revolucionó la Ley de Alquileres, remodelando el panorama de los contratos de propiedad.

El contrato pionero, facilitado por la plataforma criptográfica argentina Fiwind, sienta un precedente para la adopción de criptomonedas en transacciones inmobiliarias.

El primer contrato de Bitcoin de Argentina

En una medida que cambia de paradigma, el propietario de un apartamento en Rosario firmó el primer contrato de alquiler del país denominado íntegramente en Bitcoin (BTC). La firma se produce tras la reciente derogación de la Ley de Alquileres de Argentina, iniciada por el extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei el 30 de diciembre.

Este acuerdo histórico fue posible gracias a la colaboración con Fiwind, una financiera argentina especializada en transacciones de criptomonedas. El inquilino y el propietario, ambos usuarios experimentados de la plataforma Fiwind, eligieron este servicio como medio exclusivo para sus pagos de alquiler en Bitcoin.

Como se establece en el contrato, el alquiler mensual, equivalente a “100 tokens Tether USDT”, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, asciende a $100 dólares o 0,0021 BTC. El inquilino, responsable de la transferencia de criptomonedas, inicia el proceso convirtiendo sus pesos argentinos a Bitcoin en la plataforma Fiwind. Posteriormente, la cantidad equivalente en criptomoneda se transfiere sin problemas al propietario.

El decreto del presidente Milei, que permite celebrar contratos en “moneda de curso legal o en moneda extranjera”, ha allanado el camino para acuerdos tan innovadores. La ministra de Asuntos Exteriores, Diana Mondino, confirmó además la adaptabilidad de los contratos que se “pactarán en Bitcoin” y en moneda estadounidense.

Este desarrollo histórico no sólo resalta la adaptabilidad del mercado inmobiliario sino que también subraya el cambiante panorama regulatorio de Argentina. A medida que el gobierno alivia las restricciones y adopta las monedas digitales, sienta las bases para que futuros acuerdos financieros se diversifiquen, brindando a individuos y empresas una nueva flexibilidad en sus transacciones.