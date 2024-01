Es posible que el Banco Central Europeo decida no recortar los tipos en 2024, opina Robert Holzmann, gobernador del banco central de Austria.

La inflación sigue siendo una preocupación en la zona del euro

En una entrevista con CNBC en el Foro Económico Mundial de Davos el lunes, Holzmann dijo que quienes esperan un recorte de tipos en abril estarán “profundamente decepcionados”.

Su comentario llega poco después de que se informara que la inflación en la zona del euro fue del 2,9% en diciembre, significativamente más que el 2,4% del mes anterior. Gran parte de ese aumento estuvo relacionado con los precios de la energía.

No puedo imaginar que vayamos a hablar todavía de recortes. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección contraria. Por lo tanto, es posible que ni siquiera prevea ningún recorte este año.

El Euro Stoxx 50 ha perdido aproximadamente un 2,0% en los últimos treinta días.

Las tensiones geopolíticas están aumentando rápidamente

Holzmann no ve la posibilidad de un recorte de tipos de interés a menos que sea evidente que la inflación está disminuyendo de forma fiable hacia el objetivo del 2,0% del BCE.

🔴 ECB'S PRESIDENT LAGARDE: I SEE EURO ZONE INFLATION AT 1.9% IN 2025. — FinancialJuice (@financialjuice) January 11, 2024

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo también citó el lunes la actual guerra entre Israel y Hamás y las tensiones geopolíticas relacionadas con ella.

Los precios pueden aumentar, pero también puede correr el riesgo de cambiar la forma en que hacemos negocios, cambios estructurales, que llevan más tiempo, pero que también conllevan el peligro de cambios de precios en el futuro.

También hoy, los expertos de Barclays redujeron sus expectativas para el precio del petróleo crudo (promedio) este año de $93 dólares el barril a $85 dólares, como informó Invezz anteriormente.