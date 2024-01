¿Qué sigue para CAKE ahora que PancakeSwap quema 8,5 millones de tokens?

PancakeSwap, el intercambio descentralizado de cadenas múltiples, ha revelado otra importante quema de tokens. El lunes, el equipo compartió que en la última quema del token nativo CAKE de la plataforma DEX se eliminaron permanentemente de la circulación 8,5 millones de tokens.

La quema, que forma parte de la hoja de ruta económica general de PancakeSwap, sigue a la reciente reducción del suministro máximo de CAKE de 750 millones a 450 millones. La votación de la comunidad sobre la reducción del suministro de 300 millones de CAKE se produjo a finales de diciembre del año pasado.

Unos días antes de la votación, PancakeSwap quemó 10 millones de tokens. Esta última quema fue para tokens CAKE por valor de más de $25 millones de dólares.

Los tokens quemados provenían de tarifas comerciales en AMM V2, AMM V3 y no AMM, incluido el administrador perpetuo y de posición. Burned CAKE también provino de predicción, lotería, NFT y juegos.

¿Qué sigue para el precio de CAKE?

Como destacó el equipo en medio de la propuesta para reducir el suministro máximo a 450 millones, el impacto a largo plazo podría estar en la estabilidad y adopción del proyecto en todo el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

Pero las importantes quemas de tokens de PancakeSwap a menudo han coincidido con movimientos notables de precios del token nativo. Los mecanismos de quema en todo el panorama criptográfico son parte de la tokenómica que, según los expertos del mercado, podría resultar en una apreciación del valor a largo plazo de un token.

Como se demostró en la votación reciente, la comunidad PancakeSwap apoya estas quemas regulares de CAKE. También están detrás de otras iniciativas destinadas a poner el proyecto por delante de plataformas competidoras. Como tal, este último movimiento podría impulsar el sentimiento en medio de las expectativas alcistas del mercado en general.

Actualmente, el precio de CAKE está cerca de $2,95 dólares, aproximadamente un 1,2% más en las últimas 24 horas. Sin embargo, ha bajado en las últimas dos semanas después de recortar las ganancias que lo llevaron a alcanzar máximos de $3,94 dólares a finales de diciembre. Esa ventaja coincidió con la quema de tokens y la reducción de la oferta.

Si el sentimiento mejora luego de las caídas más amplias del mercado en los últimos días, CAKE podría intentar recuperar el control cerca del pico reciente. La otra cara podría ver a los compradores intentar defender la región de $2,00 a $2,50 dólares.