Goldman Sachs informó una caída significativa en sus ganancias netas para 2023, de $11,260 millones de dólares interanuales en 2022 a $8,520 millones de dólares interanuales el 16 de enero de 2024.

Las ganancias trimestrales disminuyeron marginalmente de $2.060 millones de dólares en ganancias netas en el tercer trimestre de 2023 a $2.010 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023.

Ganancias por acción

El BPA del gigante de los servicios financieros fue de $5,48 dólares de ganancias diluidas por acción ordinaria en el cuarto trimestre de 2023, ligeramente por encima de los $5,47 dólares del tercer trimestre y significativamente por encima de las expectativas del mercado de $3,51 dólares por acción.

En general, Goldman Sachs pagó en 2023 $22,87 dólares en ganancias por acción, una disminución sustancial en comparación con el total de $30,06 dólares de 2022.

El ROE anualizado (rendimiento sobre el capital ordinario promedio) fue de 7 .5 por ciento, en línea con las expectativas del 7,5 por ciento, dijo la compañía en un comunicado. Anteriormente, el ROE era del 7,1 por ciento para el tercer trimestre de 2023 y del 7,6 por ciento para el año 2023 hasta la fecha (YTD).

Ingresos y gastos

En general, los ingresos de Goldman Sach aumentaron a $46.250 millones de dólares interanual y $11.320 millones de dólares intertrimestrales, por delante de las previsiones de la industria que estimaban que estarían por debajo de los $11.000 millones de dólares, es decir, alrededor de $10.800 millones de dólares. Anteriormente, los ingresos netos de la compañía ascendieron a $34,94 mil millones de dólares hasta la fecha en el tercer trimestre de 2023.

Los gastos operativos fueron de $34.490 millones de dólares para 2023, un 11% más que en 2022. Trimestralmente, fueron un cinco por ciento más que en el cuarto trimestre de 2022. Según se informa, esto se debió a deterioros significativamente mayores relacionados con las inversiones inmobiliarias consolidadas de la empresa. Esto significó que el ratio de compensación y beneficios de Goldman Sach sobre los ingresos netos y la provisión para pérdidas crediticias fue del 34,5 por ciento, en comparación con el ratio del tercer trimestre del 34,5 por ciento.

Las acciones de la empresa se cotizaban a $377,75 dólares en la apertura del mercado el martes.

¿Goldman Sachs se volverá más creativo?

Los incondicionales del capital privado pueden tener más dificultades para obtener ganancias en los próximos años que en el pasado reciente, según Marc Nachmann de Goldman Sach en una entrevista reciente con el Financial Times.

Esto significa que es posible que veamos más innovación y estrategias creativas y menos esperadas en el futuro. De cualquier manera, Goldman Sachs es sin duda a quien hay que seguir de cerca.