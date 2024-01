Bitbot: una cuenta regresiva de preventa del robot comercial de Telegram configurado para competir con sus pares y entregar 100 veces

En julio de 2023, los inversores de Unibot (UNIBOT), el intercambio basado en Telegram, recibieron un regalo inesperado. Las ganancias de dos dígitos hicieron que el token superara una valoración de 200 veces y UNIBOT superó el precio de $200 dólares. Las ganancias no fueron accidentales, ya que el atractivo de los bots basados en Telegram estaba creciendo. Aunque UNIBOT cotiza hoy a la mitad de su máximo histórico, las ganancias ilustraron la popularidad de los tokens de nicho. Ahora, los inversores se están preparando para otro robot comercial de Telegram que ofrece mayores funciones y potencial. La preventa de Bitbot comienza el 17 de enero de 2024 y el potencial es de más de 100 veces. Profundizamos en este proyecto y ayudamos a descubrir por qué se ha convertido en una sensación antes de su lanzamiento.

¿Acerca de Bitbot?

Bitbot es un robot comercial con custodia propia que reside en la plataforma de mensajería Telegram. Permite a los usuarios intercambiar criptomonedas a través de sus billeteras frías. Quizás una pregunta clave que persiste en la mente de los inversores es: ¿por qué Bitbot?

Bueno, todos recordamos el dramático frenesí minorista en las acciones de GameStop y AMC Entertainment en 2021. Los pequeños inversores se unieron para burlar a los grandes en ambos eventos de negociación de acciones de memes inspirados en el comercio minorista. Los acontecimientos demostraron el poder del comercio minorista en el comercio y su incesante búsqueda de recursos y apoyo.

Bitbot quiere dotar a los inversores minoristas de los recursos y la plataforma para que se hagan cargo de sus operaciones. Además de permitir la custodia segura de activos, el robot ofrece a los inversores tecnología de nivel institucional. Hacerlo permite a los inversores más pequeños asumir riesgos de mercado calculados y convertirse en actores cruciales. El bot también viene con una interfaz ultraintuitiva para facilitar la navegación y la participación.

Pero se han aprendido lecciones difíciles y los bots de Telegram no han estado exentos de controversia. Unibot fue víctima de un hack que provocó la pérdida de alrededor de $560.000 dólares, lo que provocó una caída del 40% del token el año pasado. Banana Gun, otro token de bot de Telegram, perdió más del 99% en tres horas en septiembre. Esto se produjo después de un presunto rug-pull que provocó conmociones en todo el mercado. Una pregunta inevitable es: ¿Bitbot podría sufrir la misma desgracia?

Es interesante cómo Bitbot ha evitado los escollos de sus predecesores. A diferencia de sus rivales, que poseen los activos de los usuarios y las claves privadas, Bitbot se basa en una gestión de billetera ultraflexible. La billetera está reforzada por la API de custodia MPC, que reemplaza la clave privada con claves compartidas individuales. Dado que ninguna de las partes puede acceder a la clave completa, Bitbot supera las vulnerabilidades de seguridad de sus pares.

Bitbot se enorgullece de contar con funciones de seguridad adicionales. Incluye Knightsafe, un servicio de autocustodia de activos digitales descentralizado y de código abierto. Otros incluyen el Bot anti-MEV para monitoreo de blockchain y funciones anti-rug para mantener seguros a los inversores. Simplemente, el potencial de Bitbot para convertirse en el favorito de los inversores y obtener una buena rentabilidad es sólido.

¿Podría Bitbot multiplicarse por 100 en 2024?

Es el momento perfecto para el lanzamiento de Bitbot, que se produce cuando el mercado se está preparando para una corrida alcista. Bitcoin subió recientemente a casi $50,000 dólares, coincidiendo con la aprobación del primer ETF al contado. De manera similar, la reducción a la mitad de Bitcoin, prevista para abril de 2024, es otro próximo detonante alcista.

Bitcoin se considera un barómetro para el resto del sector, lo que desencadena otras compras de tokens y corridas alcistas. Simplemente, la llegada de un mercado alcista podría ayudar a desbloquear el valor de Bitbot.

Además, como se mencionó anteriormente, los tokens de nicho se están volviendo populares. Incluso con el mercado criptográfico bajista, los volúmenes de operaciones de los robots Unibot, Banana y Maestro superaron los $5 mil millones de dólares. Los volúmenes subrayan que la automatización del comercio es el próximo gran avance, con Bitbot como un actor clave.

A pesar de las indudables fallas de seguridad, el comercio de tokens de bots como Unibot ha obtenido ganancias de más de 200 veces. Con su modelo de seguridad superior, Bitbot tiene un potencial similar y mayor. Por lo tanto, una predicción de 100x es bastante conservadora, dadas las tendencias históricas de los precios.

Coincidiendo con el mercado alcista y el atractivo precio de $0,01 dólares, Bitbot es un token a tener en cuenta. En el futuro, el objetivo es incluir a BITBOT en las mejores bolsas y alcanzar una capitalización de mercado de mil millones de dólares. Los inversores pueden visitar el sitio web del proyecto para comprar el token cuando se abra la preventa.