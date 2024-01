El mercado de las criptomonedas ha entrado en un miniperíodo invernal a medida que el reciente repunte se desvanece y los inversores reflexionan sobre la aprobación la semana pasada de un ETF de Bitcoin. Bitcoin permaneció bajo presión en $43.000 dólares, mientras que la capitalización de mercado total de todas las monedas digitales se ha reducido a $1,76 billones de dólares.

Comienza la venta de tokens Bitbot

Copy link to section

Las criptomonedas no son los únicos activos en dificultades, ya que las acciones y las materias primas han retrocedido a medida que disminuyen las esperanzas de recortes de tipos. Los índices bursátiles estadounidenses como el Dow Jones, Nasdaq 100 y Russell 2000 han retrocedido. A nivel mundial, índices como el Nifty 50 y el Hang Seng también se estrelló con fuerza.

Aun así, a Bitbot, una empresa que lanzó su venta de tokens el miércoles, le está yendo bien y atrae inversores de todo el mundo. Según su sitio web, Bitbot ha recaudado casi $30.000 dólares, unas horas después de que comenzara la venta del token. El objetivo de los desarrolladores es recaudar $200.000 dólares en la primera etapa antes de aumentar el precio gradualmente.

Las ventas de tokens se han convertido en una ruta popular para que los proyectos criptográficos recauden dinero. Estas ventas recaudaron millones de dólares en 2023 y los analistas esperan que el crecimiento sea más fuerte este año a medida que las tasas de interés comiencen a bajar. También existe la posibilidad de que la demanda aumente más adelante y después de que Bitcoin pase por un evento de reducción a la mitad en abril.

Muchas personas que invirtieron en preventas de tokens han hecho una fortuna en los últimos meses. Por ejemplo, en su apogeo, Metacade tenía una capitalización de mercado de más de $32 millones de dólares, superior a los $15 millones de dólares que recaudaron los desarrolladores en su venta de tokens.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

¿Qué es Bitbot?

Copy link to section

Bitbot es una empresa que busca cambiar la industria del comercio de criptomonedas. Su objetivo es hacerlo mediante la creación de un robot comercial con custodia propia que ayudará a los comerciantes a automatizar las operaciones y generar resultados sólidos con el tiempo. Tendrá un rendimiento de nivel institucional, una experiencia de usuario fluida y una ejecución ultrarrápida.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lo más importante es que Bitbot ha incorporado funciones de algoritmo anti-rug que ayudan a detectar y reducir de forma preventiva los riesgos en el mercado. Puede leer más sobre el bot en este documento técnico.

Bitbot funcionará con el token $BITBOT, que tendrá varias características como reparto de ingresos, acceso exclusivo a funciones del ecosistema y participación de la comunidad. También se utilizará para pagar el acceso y fomentar la gobernanza cuando se descentralice por completo.

$BITBOT tiene un límite de suministro de mil millones de tokens. Según tokenómica, el 20% de estos se destinará al desarrollo, mientras que el 30% se ofrecerá al público a través del proceso de reventa. Otros tokens se destinarán a marketing, tesorería, comunidad y liquidez.

¿Es $BITBOT una buena compra?

Copy link to section

Invertir en tokens criptográficos es algo de alto riesgo y alta recompensa. Cuando funciona, el proceso puede ser muy gratificante, como vimos con tokens como Pepe y Bonk. Los primeros inversores en estos tokens hicieron una fortuna a medida que aumentaron en 2023.

Por lo tanto, la regla es que las personas sólo deben invertir una pequeña parte de sus fondos en estos tokens. En este caso, si el precio del token aumenta, obtendrán fuertes rendimientos. Por otro lado, si el token colapsa, sus pérdidas serán mínimas.