El tipo de cambio USD/IDR alcanzó su punto más alto desde el 14 de diciembre cuando el índice del dólar estadounidense (DXY) saltó y después de la decisión moderada sobre las tasas por parte del banco central de Indonesia. El par subió a un máximo de 15.633, mucho más alto que el mínimo de diciembre de 15.358.

El Banco de Indonesia y el DXY aumentan

El par USD/IDR continuó recuperándose después de que el Banco de Indonesia tomara su primera decisión sobre tipos de interés. En él, el banco decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 6%, donde se encuentran en los últimos meses.

El banco espera mantener las tasas en el nivel actual por un tiempo mientras continúa su batalla contra la inflación. Los analistas de ING Bank esperan que el BoI reduzca las tasas a partir de la segunda mitad del año para potenciar la economía. El comunicado añadió:

“Con el IDR todavía bajo presión y la inflación ligeramente por encima del punto medio del objetivo de inflación del banco central, creemos que el Banco de Indonesia mantendrá las tasas en el 6% durante la primera mitad del año, pero probablemente adoptará una actitud acomodaticia una vez que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de política”.

En su comunicado, el banco dijo que espera que la economía indonesia se expanda entre un 4,7% y un 5,5% este año. También espera que la inflación se establezca entre el 1,5% y el 3,5%, lo que se encuentra dentro de su rango objetivo.

Una vez terminado el Banco de Indonesia, la atención se centra ahora en la Reserva Federal, que celebrará su primera reunión a finales de este mes. La mayoría de los economistas esperan que el banco deje los tipos sin cambios entre el 5,25% y el 5,50% en esta reunión.

El catalizador clave para el dólar será el diagrama de puntos y el tono de los funcionarios. La solidez de las recientes cifras de empleo e inflación significan que la Reserva Federal probablemente mantendrá un tono agresivo en esta reunión. Esto explica por qué los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 y 30 años han aumentado recientemente por encima del 4%.

También explica por qué el índice del dólar estadounidense ha subido por encima de los $103 dólares en los últimos días y por qué las acciones estadounidenses se han desplomado.

Análisis técnico USD/IDR

Gráfico USD/IDR de TradingView

El par USD/IDR también se ha recuperado a medida que los inversores se centran en las próximas elecciones indonesias previstas para febrero. En la mayoría de los casos, las monedas de los mercados emergentes tienden a retroceder antes de una elección importante.

En cuanto al gráfico diario, vemos que el par USD-rupia ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Este rebote se produjo después de que el par formara un patrón de doble suelo en 15.358. En la mayoría de los casos, este patrón suele ser un signo de reversión.

El par se acerca ahora al escote de este patrón en 15.673. Una ruptura por encima de ese nivel indicará más ventajas, ya que los compradores apuntan al máximo del año pasado de 15.960. El escenario alternativo es aquel en el que el par no logra superar ese nivel y luego reanuda la tendencia bajista hasta los 15.400.