Cardano (ADA) vs Solana (SOL): ¿mejor criptografía para comprar en 2024?

Cardano (ADA) y Solana (SOL) son algunas de las redes blockchain más populares de la industria. Son entidades multimillonarias con una capitalización de mercado combinada de más de $61 mil millones de dólares. En este caso, las dos son más valiosas que algunas empresas conocidas como Ford, General Motors, Teladoc y Estee Lauder. Entonces, ¿cuál es la mejor compra entre SOL y ADA?

Por qué Solana es una mejor compra que Cardano

Cardano y Solana son redes blockchain diseñadas para hacer lo mismo. Los desarrolladores los utilizan para ejecutar sus aplicaciones descentralizadas (dApps) en industrias clave como los juegos, las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).

En este caso, hay varias razones por las que Solana es, con diferencia, una mejor inversión que Cardano. En primer lugar, Cardano a menudo se describe como una cadena fantasma, es decir, una cadena de bloques que no está respaldada por ninguna aplicación significativa.

Una mirada más cercana al ecosistema de Cardano muestra que solo tiene unos pocos desarrolladores. Según DeFi Llama, Cardano tiene 33 aplicaciones DeFi en su red en comparación con las 123 de Solana. Como resultado, Cardano tiene un TVL (Valor Total Bloqueado) de $347 millones de dólares en comparación con los $1.400 millones de dólares de Solana.

El TVL (Valor Total Bloqueado) no es el único dato que se debe tener en cuenta al evaluar un ecosistema. Por ejemplo, debe observar si alguna persona está utilizando estos DEX y protocolos de préstamos. Los datos de CoinMarketCap muestran que Minswap, el DEX más grande de Solana, manejó solo $2,9 millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas.

Por otro lado, Orca y Raydium de Solana se encuentran entre los diez primeros en términos de volumen de transacciones. Sólo plataformas como Uniswap, dYdX y Kine Protocol son más grandes. Y, hace un tiempo, Solana manejaba más volumen de DEX que Ethereum.

Otra razón por la que Cardano es una cadena fantasma de $18.000 millones de dólares es que tiene un mínimo de monedas estables en su ecosistema. Los datos muestran que sólo tiene $18 millones de dólares en establos, mientras que Solana tiene más de $1.800 millones de dólares.

Pero Cardano está revisado por expertos, ¿verdad?

En cuanto a la industria de tokens no fungibles (NFT), vemos que hay poca actividad en Cardano. Los datos de CryptoSlam muestran que las ventas totales de NFT en Solana superan los $4.700 millones de dólares. Ha tenido más de 1,9 millones de compradores y 1,49 millones de vendedores. Cardano, por otro lado, ha manejado ventas de $631 millones de dólares con 1,28 millones y 668.000 compradores y vendedores, respectivamente.

Mientras tanto, Solana tiene más transacciones que Cardano. Los datos de Cardanoscan muestran que ADA ha tenido más de 83 millones de transacciones, mientras que Cardano tiene más de 262 millones. Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosas, lo que explica en parte por qué Cardano sigue siendo una entidad de $18.000 millones de dólares. En la mayoría de los casos, los comerciantes minoristas compran Cardano porque los corredores lo promocionan fuertemente.

Otra razón por la que Cardano tiende a llamar la atención es la afirmación de que está revisado por expertos. Los desarrolladores afirman que tiene más de 100 artículos publicados en la red. Puede encontrar algunos de estos artículos aquí. Sin embargo, en realidad, todos estos documentos no significan nada si la plataforma no puede atraer a los desarrolladores.

Rendimiento de Cardano frente a Solana

Gráfico de precios SOL frente a ADA

La última razón por la que Solana es una mejor criptomoneda para comprar que Cardano es su desempeño histórico. En los últimos cinco años, el token de Solana ha aumentado casi un 200%, mientras que Cardano ha bajado más del 50%. Algunas de las ganancias de Solana se produjeron en 2023, cuando saltó de $8 dólares a más de $120 dólares.

El repunte de Solana se debió al fuerte crecimiento del ecosistema y a la popularidad de empresas como Bonk y Samodeycoin. También atrajo a más desarrolladores, incluidos nombres conocidos como Helium y Hivemapper. Por lo tanto, es probable que Solana supere a Cardano en el futuro.