Predicción del precio de las criptomonedas: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

Los precios de las criptomonedas tuvieron otra semana difícil ya que los inversores continuaron vendiendo las noticias sobre los ETF de Bitcoin. Bitcoin retrocedió a un mínimo de $41.000 dólares, mucho menos que el máximo de la semana pasada de cerca de $50.000 dólares. Otras monedas como Ethereum, Solana y Cardano siguieron bajo presión. Este artículo analizará algunas de las monedas clave a tener en cuenta durante el fin de semana, como Celestia (TIA), Decentraland (MANA) y Pullix.

Pronóstico de Pullix

Pullix continuó disparando a toda máquina esta semana, incluso cuando el índice de miedo y codicia de las criptomonedas retrocedió. Según su sitio web, Pullix ha recaudado más de $11 millones de dólares en su venta de tokens, lo que la convierte en una de las ventas de tokens con mejor rendimiento del año.

Para empezar, Pullix es una empresa que tiene como objetivo cambiar la industria de las criptomonedas revolucionando empresas como Binance y Coinbase. Es un exchange que combina el poder de los intercambios centralizados y descentralizados.

El producto final será una plataforma híbrida que resuelva algunos de los desafíos que tienen estos intercambios. Por ejemplo, tendrá un deslizamiento bajo al tener liquidez avanzada en el ecosistema.

Además, la empresa tendrá $PLX, una criptomoneda de intercambio para ganar (trade-to-earn). Los poseedores del token ganarán algo de dinero en función de las ganancias que obtenga. También recibirán descuentos en comisiones cuando compren en el ecosistema.

Si bien los ecosistemas CEX y DEX están muy saturados, los analistas creen que hay espacio para una empresa avanzada que tenga mejores prestaciones. Puede leer el documento técnico de Pullix aquí.

Previsión de precio de Celestia (TIA)

Celestia, una plataforma modular blockchain, ha sido uno de los actores con mejor desempeño en la industria de la criptografía. TIA ha aumentado casi un 700%, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $2.800 millones de dólares, lo que la convierte en una de las redes más grandes de la industria de la criptografía.

En cuanto al gráfico de 4 horas, vemos que el precio del token TIA ha tenido una fuerte tendencia ascendente y esta semana saltó a un máximo histórico de $20,32 dólares. Luego retrocedió y volvió a probar el nivel de soporte clave en $16,37 dólares. El token está dentro del canal ascendente que se muestra en violeta y está ligeramente por encima del promedio móvil de 50 períodos.

Por lo tanto, la perspectiva para la moneda es alcista, con el objetivo inicial siendo el nivel psicológico de $19,0 dólares. Un movimiento por debajo del soporte de $16,37 dólares invalidará la visión alcista.

Predicción de precios de Decentraland

Decentraland MANA ha estado bajo presión últimamente a medida que la actividad en su ecosistema ha disminuido. Como resultado, el token retrocedió desde el máximo de diciembre de $0,6062 dólares y alcanzó un mínimo de $0,3958 dólares la semana pasada.

Ahora se ha recuperado y ha cruzado la resistencia clave de $0,4340 dólares, la oscilación más baja del 3 de enero. La moneda se movió ligeramente por encima del promedio móvil de 50 períodos y formó un pequeño patrón inverso de cabeza y hombros.

Por lo tanto, la perspectiva para MANA es ligeramente alcista, y el próximo precio a tener en cuenta será de $0,50 dólares. Un movimiento por debajo de $0,44 dólares invalidará la visión alcista.