El token TIA de Celestia ha sido una de las criptomonedas con mejor rendimiento en los últimos meses. Saltó a un máximo de $14,57 dólares el jueves, unos puntos por debajo de su máximo histórico de $15,28 dólares. En total, TIA ha aumentado más de un 500% desde su punto más bajo en octubre del año pasado.

La acción del precio de Celestia se produce en un momento en el que el número de transacciones en su ecosistema ha aumentado, superando a las de Cosmos. Los datos compilados por Mintscan muestran que Celestia ha manejado más de 6,7 millones de transacciones a lo largo de su vida.

Esas transacciones son muy inferiores a los 52,7 millones que Cosmos ha manejado a lo largo del tiempo. Esto es comprensible ya que Cosmos se estableció en 2014. Una mirada más cercana muestra que Cosmos ha manejado más de 2,36 millones de transacciones en los últimos 30 días en comparación con los 5,97 millones de Celestia.

Recuento de transacciones de Celestia

Otros datos muestran que las transacciones por segundo (TPS) de Cosmos en los últimos 20 bloques promediaron alrededor de 2,854 en comparación con las 14 de Celestia. Esta es una señal de que Celestia está viendo más tracción entre los usuarios.

Es probable que esta tendencia se deba al rendimiento del token TIA de Celestia, que ha aumentado más del 500% desde sus mínimos de octubre. Cosmos ATOM, por el contrario, ha subido más del 20% en el mismo período. También ha formado un patrón de doble techo, lo que apunta a más desventajas. En la mayoría de los casos, las redes blockchain ven más actividad cuando sus tokens aumentan.

Para empezar, Celestia es una plataforma relativamente nueva que proporciona soluciones modulares de disponibilidad de datos. Al hacer esto, su objetivo es escalar una red blockchain a medida que crece el número de usuarios. Según su sitio web, Celestia ahora está siendo utilizada por empresas como Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi y Cosmology.

El desafío clave para los inversionistas de Celestia es que pueden esperar una dilución sustancial en los próximos años. Los datos de CoinGecko muestran que el número de oferta circulante supera los 145 millones frente a la oferta máxima de más de mil millones.

Según TokenUnlocks, el próximo desbloqueo de tokens de Celestia se producirá en octubre, cuando más de 175 millones de tokens estarán en línea. El desbloqueo de tokens se considera muy bajista porque aumenta la cantidad de tokens en circulación.