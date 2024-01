¿Cuánto se recuperarán las criptomonedas en 2024? Por supuesto, las expectativas son enormes después de las recientes aprobaciones del primer ETF al contado de Bitcoin. Pero por mucho que el tema sea discutible, una postura clara son los cambios inevitables en el panorama de los memes. Mientras los líderes Dogecoin y Shiba Inu se ven frenados por su propia ruina, Memeinator ha capturado la imaginación. En unas pocas semanas de preventa, los inversores han acumulado más de $3,8 millones de dólares. La compra ha fortalecido el caso de Memeinator como una inversión potencial 100 veces mayor. Pero ¿por qué Memeinator atrae tanta atención?

Una nueva era de inversión en memes a través de Memeinator

A lo largo de la 13° etapa de la preventa, Memeinator se ha convertido en una inversión atractiva. Gran parte del éxito y el optimismo de la preventa se han visto impulsados por el potencial de que Memeinator regrese a lo grande. Un objetivo de capitalización de mercado de mil millones de dólares se ve consolidado por el papel de Memeinator en la limpieza del sector de los memes.

Solo recuerde cómo las perspectivas de Dogecoin crecieron debido a las especulaciones de estar en las criptomonedas favoritas de Elon Musk. O el rally de Shiba Inu que surgió a partir de las expectativas de la actualización de Shibarium. Estos tokens siguen siendo observados atentamente ya que definen el panorama de los memes.

Con Memeiantor, la historia es diferente pero de alguna manera similar. El token se basa en la manía y el frenesí de los memes, impulsado por un poderoso marketing. El equipo busca incluir el token en los mejores exchanges y asociarse con personas influyentes para hacerlo popular. Al igual que sus pares exitosos, Memeinator aprovechará la popularidad de las inversiones en memes para ganar terreno.

Pero Memeinator toma otro camino diferente que lo diferencia del resto. El proyecto utiliza tecnología de inteligencia artificial y un sistema de focalización de memes para destruir a sus pares débiles y tokens no originales. ¿Pero por qué este papel?

Para retroceder un poco, los últimos tiempos han sido bastante problemáticos para los inversores en criptomonedas de memes. El crecimiento sin precedentes de memes falsos, rug pulls y proyectos débiles ha hecho que los inversores pierdan dinero. Memeinator escaneará la web para encontrar y destruir estos memes. Como resultado, los inversores invertirán sólo en proyectos que valgan la pena. Esto hace que Memeinator sea popular y probablemente uno de los mejores tokens de memes de 2024 y más allá.

¿Memeinator se convertirá en una criptomoneda alcista en 2024?

Podría ser demasiado pronto para especular sobre Memeinator, dado que el proyecto aún está en preventa. Sin embargo, se espera que el token aparezca este año una vez que concluya la preventa de 29 etapas. En otras palabras, cualquier posible aumento de precios debería esperarse más temprano que tarde.

Varios factores se combinan para hacer de Memeinator un potencial motor del mercado en 2024. En primer lugar, el valor especulativo es alto, dado el nicho de memes que ocupa la criptografía. Las subidas emanan del atractivo de Memeinator para las audiencias que especulan sobre un proyecto de alto valor con una vibra de meme.

En segundo lugar, Memeinator debuta cuando se está desarrollando un sentimiento de riesgo en el sector de las criptomonedas. La aprobación spot del ETF y la reducción a la mitad de Bitcoin en abril de 2024 son desencadenantes alcistas. El ETF ya ha dado una idea de qué esperar a medida que más inversores se expongan a las criptomonedas.

Si bien los factores anteriores podrían explicar la mayor parte del aumento de Memeinator, un mayor uso puede generar más valor. Memeinator impulsará un juego que se lanzará al final de la preventa y NFT comunitarios exclusivos. Una función de apuesta también desbloqueará el valor del token. Simplemente, el potencial futuro de MMTR se atribuirá a los casos de uso descritos en su ambiciosa hoja de ruta.

¿Es Memeinator un token 100x?

Las criptomonedas Meme han demostrado que tienen potencial para multiplicarse hasta 100 veces en unos pocos años. Menos otros proyectos como PEPE subieron y superaron esos márgenes en cuestión de días.

Memeinator puede potencialmente multiplicarse por más de 100 con su caso de uso y rol en el mercado. Desde una perspectiva prudencial, el aumento debe considerarse a más largo plazo. Sin embargo, con el potencial que presenta 2024, el valor de Memeinator podría aumentar más de 10 veces.