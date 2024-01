Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) ganó un 0,37% el viernes. A medida que las acciones subieron el viernes, los volúmenes negociados también aumentaron. Las plusvalías se produjeron tras cinco días consecutivos de pérdidas. Aunque pequeñas, las ganancias indican cambios positivos en el sentimiento del mercado, favoreciendo las acciones de blockchain.

El rendimiento pasado es un indicador importante de cómo puede comportarse la acción a corto y medio plazo. Antes de ganar un 0,37% el viernes, Mara Digital Holdings perdió un 24,98% de su valor en sólo 5 días. En lo que va del año, la acción ha perdido un 39,45%. Sin embargo, Marathon Digital hace una elección de acciones interesante porque todavía es un 140,03% más alta que hace un año. Los inversores se sienten atraídos por la probabilidad de duplicar el valor en un año al invertir en acciones volátiles.

La empresa está estratégicamente posicionada para beneficiarse del creciente interés en los activos digitales. Como empresa de minería de criptomonedas, la valoración de Marathon Digital está estrechamente vinculada a los movimientos de criptomonedas. La acción es una opción interesante a tener en cuenta a medida que aumentan las opciones de inversión en activos digitales. Los recientes desarrollos en torno a los ETF criptográficos han generado más interés en empresas como Marathon Digital.

Una pregunta importante es qué estilo de inversión se adapta mejor a la empresa. Mara Digital Holdings es una acción de impulso con calificación A. Eso lo hace atractivo para los inversores de impulso. El desempeño de los mercados de cifrado juega un papel impactante en el crecimiento fundamental y técnico de la empresa. A medida que aumenta la volatilidad en los mercados de criptomonedas, se prevé que la empresa gane impulso. La acción tiene un gran potencial para los inversores de impulso.

Mara Digital Holdings podría cerrar en 16 dólares

Copy link to section

Fuente: TradingView

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Desde un punto de vista técnico, Mara Digital Holdings podría establecer un soporte de $16 dólares. El análisis muestra que el RSI de 38,78 se acerca a la región de sobreventa. Esto implica una menor probabilidad de nuevas caídas. La SMA de 14 días para el RSI en 53,12 indica una visión neutral del desempeño de los precios. A título indicativo, la valoración de Mara Digital Holdings puede estabilizarse en los niveles actuales. Dado que la valoración se establece en $16 dólares, este podría ser un buen punto de entrada para los traders de impulso.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Resumen

Copy link to section

Mara Digital Holdings es una acción de impulso atractiva. Proporciona exposición a los precios y mercados de las criptomonedas. A medida que aumenta la volatilidad en el espacio de los activos digitales, Marathon Digital puede ganar fundamental y técnicamente. La valoración de $16 dólares constituye un buen punto de entrada para la compra a medida que el precio se estabiliza.