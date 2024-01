Terraform Labs se acoge a la protección del Capítulo 11

Terraform Labs, que alguna vez fue una fuerza en el mundo de las criptomonedas, se ha declarado oficialmente en el Capítulo 11, la bancarrota, lo que provocó conmociones en el panorama de los activos digitales. Al mismo tiempo, el proyecto Memeinator ocupa un lugar central y gana impulso con su preventa de tokens MMTR.

Esta yuxtaposición de desafíos financieros y nuevos tokens en ascenso marca un momento crítico en la criptoesfera.

Presentación de bancarrota del Capítulo 11 de Terraform Labs

Terraform Labs, la creación detrás del ahora desaparecido TerraUSD (UST), se ha acogido oficialmente al Capítulo 11 de protección por bancarrota en los Estados Unidos de América. En la presentación, la compañía ha revelado pasivos y activos estimados que oscilan entre $100 y $500 millones de dólares.

La solicitud, presentada ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, culmina el tumultuoso viaje que ha atravesado el anteriormente destacado ecosistema Terra desde el colapso de su moneda estable TerraUSD (UST).

Activos y pasivos de Terraforms Labs

Los documentos judiciales revelan la tensión financiera que enfrenta Terraform Labs, citando una gama significativa de pasivos y activos.

El director ejecutivo de la empresa, Chris Amani, reconoció los desafíos que enfrenta la compañía y expresó confianza en la resiliencia de la comunidad Terra. Amani comentó: “Hemos superado desafíos importantes antes y, a pesar de todo, el ecosistema sobrevivió e incluso creció de nuevas maneras después de la pérdida de paridad (depeg)”.

En particular, esta medida sin precedentes sigue a un período turbulento para Terraform Labs, con batallas legales en curso, el colapso de Terra Money en 2022 y el arresto y sentencia del cofundador Do Kwon en Montenegro en 2023.

El juicio de Do Kwon y la participación de la SEC

Do Kwon, también conocido como Kwon Do-hyung, se enfrenta a un juicio por fraude pospuesto y reprogramado para el 25 de marzo de 2024, tras un retraso concedido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los cargos surgen del colapso de Terra Money, con demandas civiles presentadas inicialmente contra Terraform Labs y Kwon en febrero de 2023.

La SEC alega un “fraude de criptomonedas multimillonario” vinculado a los tokens UST y Terra (LUNA). El arresto de Kwon en Montenegro y las posteriores solicitudes de extradición tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur han añadido complejidad a los procedimientos legales, con rumores sobre posibles sentencias en ambas naciones.

Además de Corea del Sur y Estados Unidos, Terraform Labs y Do Kwon también fueron acusados de una demanda colectiva en Singapur a finales de 2023.

La nueva moneda meme, Memeinator (MMTR), acapara la atención

Conclusión

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, el destino de Terraform Labs sigue siendo incierto, lo que deja a la comunidad de Terra a la expectativa.

Mientras tanto, la preventa del token MMTR de Memeinator genera una nueva ola de entusiasmo, que muestra la resiliencia y la innovación presentes en el mundo de las criptomonedas. Tanto los inversores como los entusiastas observan con gran interés cómo estas historias contrastantes se desarrollan en el escenario digital.