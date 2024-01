El administrador de Mt. Gox confirma las direcciones de los acreedores para los reembolsos de BTC y BCH

Se informa que los acreedores de Mt. Gox están recibiendo correos electrónicos del intercambio de cifrado colapsado para confirmar sus cuentas para los reembolsos. Según correos electrónicos compartidos por usuarios de plataformas sociales como Reddit, los acreedores pueden recibir pagos en Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash (BCH). El correo electrónico dice en parte:

En el futuro, se anticipa que el exchange aceptará su suscripción del recibo de agencia indicado en el Sistema para recibir el reembolso en BTC/BCH como su agente.

Varios usuarios de Bitstamp y Kraken informaron haber recibido correos electrónicos del intercambio de cifrado insolvente. Sin embargo, el intercambio advirtió que los usuarios cuyas cuentas hayan sido congeladas o deshabilitadas no podrán recibir pagos en el futuro. Los intercambios que participan en los reembolsos de Mt Gox seguirán atendiendo a los clientes incluso en jurisdicciones donde han cesado sus operaciones.

El pago genera preocupaciones sobre el vuelco de BTC

Copy link to section

Mt. Gox había retrasado previamente los pagos a los acreedores desde el bloqueo de los retiros cuando el intercambio cayó en 2014. Los últimos correos electrónicos añaden expectativas de que el intercambio finalmente liquidará las deudas antiguas.

A pesar del desarrollo positivo, los mercados se están preparando para la potencial dinámica de la oferta, con indicios de que Mt. Gox pagará hasta 142.000 Bitcoins y 143.000 Bitcoin Cash. El resto son 69 mil millones de yenes japoneses, equivalentes a $510 millones de dólares.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En particular, los mercados podrían sufrir una montaña rusa si los destinatarios de Mt. Gox se deshacen de sus Bitcoins, lo que resultaría en un posible volcado con efectos dominó en el precio de BTC. Ahora se espera que los pagos se realicen en las próximas semanas o meses. No obstante, algunos usuarios informaron haber recibido pagos de Mt. Gox a finales de diciembre de 2023.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.