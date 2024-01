Era un mar rojo en la industria de las criptomonedas, ya que la mayoría de las monedas retrocedieron. Bitcoin, la moneda más grande del mundo, entró en un mercado bajista a medida que se extendía el pánico entre los comerciantes minoristas. Del mismo modo, el precio de Litecoin cayó a $63,20 dólares, su punto más bajo desde el 8 de enero. Ha caído más del 16% desde su punto más alto este mes.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, cayó desde el máximo hasta la fecha de $2,715 dólares el 12 de enero a un mínimo de $2,168 dólares. Ha retrocedido más de un 19% desde el nivel más alto de este año, perdiendo miles de millones de dólares en valor.

La venta del token Memeinator se acerca a los $4 millones de dólares

Memeinator, la próxima moneda meme, continuó obteniendo buenos resultados en su venta de tokens, en una señal de que hay demanda de nuevas monedas. Los datos publicados en su sitio web muestran que ha recaudado más de $3,8 millones de dólares a medida que la actual decimocuarta etapa se acerca a su final. Esta ampliación de capital la convierte en una de las de mejor comportamiento de los últimos meses.

Memeinator ha conseguido crear una comunidad de cientos de miles de personas. Los datos muestran que ha habido más de 410.000 inscripciones en su concurso para ganar un viaje al espacio a bordo de la nave espacial de Virgin Galactic, que iniciará sus vuelos en 2026. El viaje costará $250.000 dólares.

Además de esto, los desarrolladores lanzaron un lanzamiento aéreo de $100 mil dólares para alentar a las personas a comprar el token y participar en su crecimiento. Todo esto ha ayudado a convertirla en una comunidad enorme, algo necesario para que la red tenga éxito.

Para empezar, Memeinator tiene como objetivo cambiar la industria de la criptografía al ser una importante moneda meme que tiene características de inteligencia artificial (IA). Su objetivo es utilizar el entusiasmo que rodea a la IA para crecer y convertirse en el token de meme más grande de la industria.

Esta estrategia se ha hecho antes. Por ejemplo, las monedas meme como Bonk y Pepe surgieron de la nada y se convirtieron en algunas de las monedas más importantes de la industria. En el camino, estas monedas crearon varios millonarios.

Perspectivas para Ethereum y Litecoin

La actual liquidación de Bitcoin, Ethereum y Litecoin está en línea con las expectativas debido a la reciente aprobación de un ETF al contado de Bitcoin. Como escribí anteriormente, la mayoría de los activos financieros tienden a retroceder bruscamente después de que ocurre un evento importante debido a una situación conocida como comprar el rumor y vender la noticia.

Además de la aprobación puntual del ETF de Bitcoin, vimos que sucedió en XRP cuando Ripple Labs ganó un caso presentado por la SEC. El precio de XRP saltó inicialmente y luego reanudó una tendencia a la baja. Antes de eso, Bitcoin saltó después de que la SEC aprobara el ETF BITO, que rastreaba los futuros de BTC, y luego retrocedió.

Por lo tanto, los analistas esperan que Bitcoin, Ethereum y Litecoin sufran algunos problemas a corto plazo y luego se recuperen en las próximas semanas. El próximo catalizador clave para estas monedas será la decisión de la Reserva Federal de la próxima semana, seguida del evento de reducción a la mitad de Bitcoin en abril.