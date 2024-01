El 23 de enero, Post It y el creador de equipos de seguridad 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) informaron resultados financieros superiores a las expectativas, considerando los costos actuales del acuerdo sobre tapones para oídos de armas de combate de la compañía.

Los resultados incluyeron un margen de ingresos operativos ajustado del 20,3 por ciento y una pérdida por acción de $12,63 dólares y un margen operativo de menos 27,9 por ciento incluye los acuerdos previamente anunciados para CAE y PWS en los Estados Unidos con respecto a PFAS, lo que resultó en cargos antes de impuestos de $4.300 millones de dólares y $10.500 millones de dólares, respectivamente, lo que afectó negativamente al BPA por un total de $20,39 dólares.

¿Un año fuerte?

Sin embargo, 3M estaba contento con los resultados y dijo en un que:

“El cuarto trimestre coronó un año fuerte para 3M”, dijo el presidente y director ejecutivo de 3M, Mike Roman. “A lo largo de 2023, ejecutamos nuestras prioridades y cumplimos nuestros compromisos, incluida la ampliación de los márgenes operativos subyacentes y el flujo de caja. Iniciamos acciones para reestructurar nuestra organización y simplificar nuestra cadena de suministro, mientras avanzamos en nuestro giro de atención médica y abordamos asuntos legales”.

Estos “asuntos legales”, a destacar, el acuerdo sobre los tapones para los oídos sobre armas de combate y también el acuerdo sobre los sistemas públicos de agua, restaron una parte considerable de las ganancias de los inversores, restando $5,94 dólares y $14,45 dólares de las ganancias por acción del año respectivamente, dejando a los inversores de 3M con una pérdida de: 12,63 por acción para 2023, donde en cambio habían tenido un BPA de $10,18 dólares en 2022.

Los resultados financieros de un vistazo:

Unas ventas de $8.000 millones de dólares, un descenso del 0,8 por ciento interanual, con una caída orgánica de las ventas del 1,9 por ciento interanual.

Ventas ajustadas de 7.700 millones de dólares, una caída del 0,3 por ciento interanual con una disminución de las ventas orgánicas ajustadas del 1,4 por ciento interanual.

Flujo de caja operativo de $2.000 millones de dólares, un aumento interanual del 3 por ciento; flujo de caja libre ajustado de $2.000 millones de dólares, un aumento interanual del 18 por ciento.

3M devolvió $828 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos.

Perspectivas de 3M para 2024

La compañía también proporcionó su perspectiva para 2024 para el primer trimestre y años posteriores en el mismo comunicado. Éstas eran:

Crecimiento de las ventas totales ajustadas en el rango de 0,25 a 2,25 por ciento, lo que refleja un crecimiento de las ventas orgánicas ajustadas 3 de estable a 2 por ciento

de estable a 2 por ciento EPS ajustado en el rango de $9,35 a $9,75 dólares.

Flujo de efectivo operativo ajustado de $6.5 a $7.1 mil millones de dólares, lo que contribuye a una conversión del flujo de efectivo libre ajustado del 95 al 105 por ciento.