La empresa Procter & Gamble, productora de marcas básicas para el hogar como Pampers y Tide, reportó hoy ventas netas de $21.400 millones de dólares, un aumento del tres por ciento, en sus ganancias del segundo trimestre de 2024, con un aumento de las ventas orgánicas del cuatro por ciento.

Esta cifra es ligeramente inferior a las ventas de $21.900 millones de dólares del primer trimestre de 2024, comunicadas en octubre de 2023, y ligeramente por debajo de las expectativas de que la empresa anunciaría unas ventas de alrededor de $21.480 millones de dólares.

El flujo de caja operativo fue de $5.100 millones de dólares y las ganancias netas fueron de $3.500 millones de dólares para el trimestre. La productividad del flujo de caja libre ajustado fue del 95%, que se calcula como flujo de caja operativo excluyendo el gasto de capital, como porcentaje de las ganancias netas excluyendo el cargo por deterioro de Gillette. La Compañía devolvió $3.300 millones de dólares en efectivo a los accionistas a través de aproximadamente $2.300 millones de dólares en pagos de dividendos y $1.000 millones de dólares en recompra de acciones.

En el primer trimestre de 2024, el flujo de caja operativo fue de $4.900 millones de dólares y las ganancias netas fueron de $4.600 millones de dólares para el trimestre. La productividad del flujo de efectivo libre ajustado fue del 97 por ciento, que se calcula como el flujo de efectivo operativo excluyendo el gasto de capital y algunos otros elementos, como porcentaje de las ganancias netas.

La compañía anunció una disminución del 12% en las ganancias por acción a $1,40 dólares para el segundo trimestre, por debajo de sus ganancias por acción del primer trimestre de 2024 de $1,83 dólares y estables en comparación con las ganancias por acción del segundo trimestre de 2023 del año anterior de $1,59 dólares.

Las ganancias brutas se duplicaron con creces a $11,2 mil millones de dólares en el último trimestre, según la compañía, mientras que, en el primer trimestre de 2024, las ganancias brutas fueron de $5,6 mil millones de dólares.

