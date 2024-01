El mercado de criptomonedas sigue en números rojos, con Bitcoin perdiendo alrededor del 3% en el último día hasta niveles al cierre de esta edición de $39,881 dólares. La criptomoneda líder cayó un 6,49% en los últimos siete días. Mientras los bajistas dominan BTC, Pullix (PLX) y Binance Coin (BNB) se mantienen estables.

Bitcoin es susceptible a otra caída

BTC cayó por debajo de los $40.000 dólares por primera vez en 2024 después de caer alrededor del 3% en el último día. Las acciones del precio del activo durante las últimas tres semanas indican el concepto de vender con las noticias después de que EE.UU. aprobara los ETF de Bitcoin al contado.

Además, los mineros, los tenedores a corto plazo y Grayscale Investments se suman al argumento bajista con importantes ventas masivas. Además, FTX & Alameda liquidaron BTC por un valor de alrededor de $1.100 millones de dólares en medio de su procedimiento de pago.

En ese contexto, el criptoanalista Scott predijo una caída de Bitcoin hacia los $34,000 dólares una vez que la criptomoneda dominante pierda impulso en la región de los $39,000 dólares.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

El experto espera que el precio del BTC continúe cayendo hacia la zona de soporte en el área de valor de $34,000 en las próximas semanas.

Pullix (PLX) llama la atención con notable éxito

Pullix celebra su éxito inicial al atraer la atención mundial con su preventa en curso. El proyecto ha recaudado más de $4,28 millones de dólares en la sexta etapa, lo que demuestra la confianza de los inversores en su potencial a largo plazo.

Pullix ve un mayor optimismo debido a su potencial para revolucionar el comercio digital con un ecosistema híbrido que aprovecha las capacidades de los exchanges centralizados y descentralizados.

El intercambio único utilizará PLX como token de gobernanza. Mientras tanto, la moneda “negociar para ganar” permitirá a los usuarios disfrutar de recompensas e ingresos pasivos mientras utilizan la plataforma y participan en diferentes desafíos comerciales.

A diferencia de otros DEX o CEX, Pullix, fácil de usar, ofrecerá ingresos fijos a sus usuarios leales. PLX es el vehículo del exchange para servicios de devolución de efectivo, ofertas promocionales y distribución de recompensas.

Los jugadores interesados pueden comprar PLX a su precio actual de $0,08 dólares y anticipar retornos sustanciales, ya que los expertos predicen aumentos hasta la marca de $1 dólar.

Binance Coin está listo para una ruptura masiva

BNB ha mantenido movimientos de precios laterales en las últimas semanas. La altcoin se mantuvo por encima de la marca de los $300 dólares a pesar de la caída de Bitcoin, y el creciente impulso resalta la estabilidad a largo plazo.

Binance Coin aumentó más del 50% en los últimos tres meses para estabilizarse por encima de los $300 dólares. Además, el volumen de operaciones diario de $15,69 mil millones de dólares ayuda a mantener a flote la altcoin. BNB cotiza cerca de $311 dólares en esta publicación, mostrando un sólido regreso. Además, la demanda subyacente constante podría impulsar a la alt más allá de sus resistencias a corto plazo.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Eso abrirá el camino ascendente hacia el máximo de 52 semanas en $352 dólares en condiciones de apoyo del mercado.

